Hà Nội lên phương án cấm đường nếu ngập sâu hơn 30cm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay (6/10), sau khi đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 11 Matmo đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tại khu vực Hà Nội cần đề phòng giông, lốc và gió giật mạnh. Dự báo, từ nay đến hết ngày mai có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa 50–100mm, có nơi trên 150mm.

Nhằm chủ động ứng phó với bão số 11 Matmo, Sở Xây dựng Hà Nội đã xây dựng phương án ứng phó với các kịch bản mưa bão gây ngập trên địa bàn thành phố.

Phương án ứng phó được chia thành 4 cấp độ tương ứng với độ sâu ngập (từ dưới 10cm đến trên 30cm), với các biện pháp xử lý cụ thể.

Đường Hà Nội ngập sâu sau ảnh hưởng cơn bão số 10. Ảnh: Đình Hiếu

Trường hợp mực nước ngập từ 20–30cm, cơ quan chuyên môn sẽ cập nhật thông tin về độ sâu ngập và tình hình ùn tắc giao thông trên các phương tiện truyền thông để kịp thời cảnh báo cho người dân. Đồng thời, biển cảnh báo ngập sẽ được đặt tại hai đầu khu vực bị ảnh hưởng, ghi rõ mức ngập sâu nhất trên mặt đường. Nhà thầu quản lý đường bộ cũng sẽ bố trí lực lượng túc trực để hướng dẫn và điều tiết giao thông.

Đối với các vị trí ngập sâu hơn 30cm, ngoài các biện pháp như khu vực ngập 20–30cm, đơn vị chuyên môn sẽ báo cáo Sở Xây dựng để cấm đường và ra thông báo tổ chức phân luồng giao thông (nếu cần thiết). Song song đó, đặt barie, biển cảnh báo đường ngập, ghi rõ chiều sâu lớn nhất trên mặt đường, biển cấm và biển chỉ hướng tại hai đầu vị trí ngập.

Sở Xây dựng cũng đưa ra 3 kịch bản mưa bão cụ thể:

Kịch bản thứ nhất: Khi lượng mưa dưới 100mm/ngày, dự kiến có 11 điểm ngập, trong đó 7 điểm ngập từ 20–30cm.

Kịch bản thứ hai: Khi lượng mưa trên 100mm/ngày, có thể xuất hiện 30 điểm ngập, trong đó 7 điểm ngập 20–30cm.

Kịch bản thứ ba: Với mưa cực đoan từ 300mm/ngày trở lên, có thể ghi nhận tới 177 điểm ngập trên toàn thành phố; khi đó sẽ có tới 46 điểm ngập sâu trên 30cm thậm chí có điểm được dự báo lên tới 1m.