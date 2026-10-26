Bộ Xây dựng nói về khoản phí 6.600 đồng/tháng của VETC, Viettel Money

Phí ví điện tử không phải phí duy trì tài khoản giao thông

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo về kết quả kiểm tra, rà soát việc thu phí sử dụng ví điện tử khi liên kết với tài khoản giao thông.

Trước đó, VETC và Viettel Money thông báo dự kiến thu phí 6.600 đồng/tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với khách hàng tổ chức, doanh nghiệp sử dụng ví điện tử liên kết với tài khoản giao thông.

Trước phản ánh của người dân, Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam làm việc với các đơn vị liên quan để rà soát chính sách thu phí, cơ sở xác định mức thu và đối tượng áp dụng. Các doanh nghiệp được đề nghị tạm dừng triển khai để nghiên cứu phương án phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng dịch vụ.

Theo Bộ Xây dựng, căn cứ Nghị định số 119/2024/NĐ-CP, tài khoản giao thông được sử dụng để quản lý thông tin phương tiện và chủ phương tiện, không chứa tiền. Khi phát sinh giao dịch, tiền được trừ từ phương tiện thanh toán mà chủ phương tiện lựa chọn liên kết.

Các phương tiện thanh toán có thể là ví điện tử, thẻ tín dụng hoặc hình thức thanh toán không dùng tiền mặt khác được hệ thống hỗ trợ. Tại một thời điểm, tài khoản giao thông chỉ được kết nối với một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Từ đó, Bộ Xây dựng xác định khoản phí VETC và Viettel Money dự kiến thu là giá dịch vụ thanh toán, thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về ngân hàng; không phải phí sử dụng đường bộ hay phí quản lý, duy trì tài khoản giao thông.

Giải thích về cơ sở tính phí, các doanh nghiệp cho biết khoản thu nhằm bù đắp chi phí vận hành ví điện tử, định danh và xác thực khách hàng, kết nối ngân hàng, xử lý giao dịch, đối soát, bảo đảm an toàn hệ thống và chăm sóc khách hàng.

Bộ Xây dựng làm rõ khoản phí ví điện tử liên kết tài khoản giao thông và quyền lựa chọn phương thức thanh toán khác của người dân. (Ảnh minh hoạ)

Người dân được quyền lựa chọn phương thức thanh toán

Theo kết quả rà soát, hệ thống VETC hỗ trợ 5 phương tiện thanh toán, gồm ví điện tử VETC, ví trả sau TPBank, ví trả sau BIDV, thẻ tín dụng TPBank và thẻ tín dụng BIDV.

Hệ thống của Công ty CP Giao thông số Việt Nam (VDTC) hỗ trợ 11 phương tiện thanh toán, gồm ví điện tử MoMo, Viettel Money, tám ngân hàng và cổng thanh toán FPT Pay hỗ trợ thanh toán qua các tổ chức thẻ quốc tế.

Mức phí giữa các phương tiện thanh toán không giống nhau. Tại thời điểm rà soát, ví điện tử VETC, Viettel Money và hình thức trích nợ tự động của Vietcombank được ghi nhận miễn phí; một số phương thức khác thu phí theo giá trị giao dịch hoặc mức cố định cho mỗi lần giao dịch.

Bộ Xây dựng cho biết khách hàng có quyền hủy liên kết với phương tiện thanh toán hiện tại để lựa chọn phương tiện khác phù hợp. Việc hủy liên kết không làm chấm dứt hoặc ảnh hưởng đến việc duy trì tài khoản giao thông.

Như vậy, người dân không bắt buộc phải tiếp tục sử dụng một ví điện tử cụ thể để duy trì tài khoản giao thông. Chủ phương tiện có thể cân nhắc mức phí và nhu cầu sử dụng để lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp.

Doanh nghiệp được đề nghị xây dựng mức phí linh hoạt

Bộ Xây dựng đánh giá việc truyền thông về chính sách thu phí của các doanh nghiệp chưa làm rõ đầy đủ bản chất khoản thu và quyền lựa chọn của khách hàng. Điều này có thể khiến một bộ phận người dân hiểu nhầm đây là khoản phí bắt buộc để mở hoặc duy trì tài khoản giao thông.

Tại thời điểm kiểm tra, các doanh nghiệp đã dừng triển khai chính sách thu phí để nghiên cứu phương án phù hợp hơn với nhu cầu và tần suất sử dụng dịch vụ. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, do chính sách chưa được triển khai thu phí nên chưa phát sinh thiệt hại thực tế đối với khách hàng.

Bộ Xây dựng kiến nghị các doanh nghiệp xây dựng chính sách giá linh hoạt, có thể thu theo lượt giao dịch, tính theo tỷ lệ giá trị giao dịch hoặc miễn phí đối với phương tiện ít sử dụng. Đồng thời, doanh nghiệp cần công khai chính sách giá, bảo đảm người dùng được cung cấp đầy đủ thông tin và có quyền lựa chọn trước khi áp dụng.

Cơ quan này cũng đề xuất mở rộng kết nối tài khoản giao thông với nhiều ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán, qua đó tăng lựa chọn cho người dân và thúc đẩy cạnh tranh giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ.