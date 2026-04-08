Ba "lời hứa" của tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng sau khi nhận nhiệm vụ

Chiều 8/4, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng đại diện lãnh đạo TP Hà Nội, lãnh đạo các sở, ngành, xã, phường của thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định cho tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

Bộ Chính trị quyết định, ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, Bộ Chính trị đánh giá cao những đóng góp rất quan trọng và tâm huyết của ông Nguyễn Duy Ngọc đối với TP Hà Nội trong thời gian qua và đề nghị tiếp tục quan tâm, ủng hộ, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của mình để Thủ đô ngày càng phát triển, xứng đáng là trái tim của cả nước.

“Chúng tôi cũng đề nghị đồng chí Trần Đức Thắng trên cơ sở những thành quả, cống hiến của các thế hệ đi trước, tiếp tục kế thừa, phát huy kinh nghiệm, năng lực, sở trường công tác, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chung sức đồng lòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, ông Trần Cẩm Tú nói.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng bày tỏ sự vinh dự, xúc động và nhận thức rõ trọng trách đặc biệt khi đứng đầu Đảng bộ Thủ đô – “trái tim của cả nước” trong giai đoạn phát triển mới.

“Đây vinh dự vô cùng to lớn, đồng thời là trọng trách trước Đảng, Nhà nước trong bối cảnh Thủ đô đang vươn mình phát triển với tư duy mới và tầm nhìn xa”, ông Trần Đức Thắng nói.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh bối cảnh mới với những cơ hội mang tính bước ngoặt: Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới ban hành ngày 17/3/2026; Luật Thủ đô (sửa đổi) dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI; cùng quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã định hình tương lai của một đại đô thị tính từ thành phố toàn cầu, tiêu biểu trên thế giới.

Bên cạnh đó, những thành quả tích lũy qua nhiều nhiệm kỳ của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô, đặc biệt là đà tăng tốc từ cuối năm 2025 đến nay dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo rất quyết liệt, sâu sắc của Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc, được ông đánh giá là nền tảng quan trọng và đã “tạo đà, tạo thế và tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh, bền vững của Thủ đô”.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu nhận nhiệm vụ tại hội nghị.

Trong phát biểu nhậm chức, tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng "hứa" ba định hướng trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, năng động, sáng tạo, không ngừng công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, xác định sự đoàn kết, thống nhất, hết mình vì sự nghiệp chung trong tập thể Ban chấp hành Đảng bộ TP là hạt nhân, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo xây dựng và phát triển xứng đáng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của thủ đô.

Thứ hai, kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, tận dụng thời cơ và không gian phát triển mới về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt kết quả cao nhất, đồng thời đảm bảo tính bền vững, hài hòa, cân bằng sự phát triển kinh tế với văn hóa xã hội, môi trường, tiếp tục xác lập mô hình tăng trưởng mới, khẳng định vai trò Thủ đô tiên phong, đi trước, mở đường dẫn dắt lan tỏa phát triển vùng Thủ đô, vùng y tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Thứ ba, không ngừng học hỏi đồng nghiệp để nhanh chóng tiếp cận công việc, sẽ gương mẫu, cầu thị, khách quan, nó tận tâm vì sự phát triển của Thủ đô, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo hướng kiến tạo, phục vụ, "lấy sự hài lòng, niềm tin cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình an của người dân Thủ đô, làm thước đo quan trọng nhất".

Trong phát biểu của mình, tân Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng gửi lời tri ân tới các lãnh đạo tiền nhiệm và nhấn mạnh sự kế thừa liên tục trong công tác lãnh đạo, điều hành, coi đây là yếu tố bảo đảm ổn định và phát triển dài hạn.

Trong tầm nhìn tổng thể, ông Trần Đức Thắng bày tỏ niềm tin rằng với truyền thống “ngàn năm văn hiến, anh hùng”, cùng sự đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Hà Nội sẽ hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị “văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc”.

"Với niềm tin, khát vọng, sự quyết tâm đồng lòng của toàn Đảng bộ thành phố trong kỷ nguyên mới, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt của của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô chắc chắn sẽ hoàn thành mục tiêu phát triển Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc", ông nói.