Bổ nhiệm bà Ksor H’Bơ Khắp làm Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Thứ Năm, ngày 25/08/2022 17:38 PM (GMT+7) Chia sẻ

Nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV Ksor H'Bơ Khắp từng có chất vấn, tranh luận thẳng thắn làm "nóng" nghị trường vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc công an tỉnh Gia Lai.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, vừa ký quyết định bổ nhiệm có thời hạn Trung tá Ksor H’Bơ Khắp, Trưởng Công an thị xã Ayun Pa giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Trung tá Ksor H’Bơ Khắp (SN 1982, có tên thường gọi là Ksor Phước Hà, quê tại xã Ia Trok, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) tốt nghiệp Đại học An ninh Nhân dân, trình độ chuyên môn thạc sĩ Luật.

Trung tá Ksor H’Bơ Khắp được bổ nhiệm làm phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Trung tá Ksor H’Bơ Khắp là đại biểu Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021) thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Trong thời gian làm đại biểu Quốc hội, bà Ksor H’Bơ Khắp đã có nhiều chất vấn, tranh luận làm "nóng" nghị trường Quốc hội như vấn đề xử lý pin điện mặt trời, diện tích rừng tự nhiên… Các chất vấn, tranh luận của bà Ksor H’Bơ Khắp đã được người dân đồng tỉnh ủng hộ.

