Bộ Công an thông tin mới về một số vụ án lớn

Chiều 18-3, tại Hội nghị Thông báo kết quả cuộc họp Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) do Ban Nội chính Trung ương tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, đã thông tin về kết quả điều tra, xử lý một số vụ án lớn.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết về vụ án xảy ra tại dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, ngày 27-2 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 10 bị can theo 3 tội danh: Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung và các đơn vị liên quan: Đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can để điều tra với 3 tội danh Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ; Đưa hối lộ. Quá trình điều tra đã thu hồi tài sản số tiền 15 tỉ đồng và kê biên một căn hộ.

Vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và một số đơn vị, địa phương: Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố 65 bị can với 7 tội danh Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ; Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Đánh bạc.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, đây là vụ án có số lượng đối tượng rất lớn với nhiều tội danh. Tính đến nay, đã thu hồi hơn 10 tỉ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản và tài sản có giá trị khác.

Về giải pháp trọng tâm để kết thúc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết xác định 3 nhóm công tác tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố, xét xử.

Theo đó, tập trung các lực lượng, đặc biệt là các điều tra viên có kinh nghiệm để đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số để nâng cao chất lượng công tác điều tra, đặc biệt là thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan tố tụng, cơ quan định giá, giám định và cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo vụ án, vụ việc được xử lý đúng tinh thần trọng tâm, trọng điểm, chính xác và đúng thời hạn của Ban Chỉ đạo.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho hay công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới phải bám sát ba định hướng lớn.

Thứ nhất là bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV. Theo ông Toản, đại hội đã xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên và lâu dài, qua đó góp phần kiểm soát quyền lực, xây dựng văn hóa liêm chính, văn hóa công vụ trong thực thi nhiệm vụ.

Thứ hai là bám sát tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 79-NQ/TW, ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước. Việc đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải góp phần thực hiện các định hướng chiến lược của Đảng trong việc góp phần phát triển kinh tế tư nhân và khẳng định vai trò của kinh tế Nhà nước.

Thứ ba là bám sát tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban Chỉ đạo. Tinh thần chỉ đạo là quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn.

Tuy nhiên, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, là công tác phát hiện, xử lý vi phạm phải góp phần cho phát triển, không để cản trở phát triển và đảm bảo đóng góp cho tăng trưởng hai con số.

"Trong xử lý phải tính toán trong tổng thể, vừa thực hiện đúng tinh thần đấu tranh, xử lý không vùng cấm, không ngoại lệ nhưng phải bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đặt trong tổng thể để việc xử lý không ảnh hưởng đến phát triển xã hội và tiếp tục huy động, đưa các nguồn lực vào phát triển kinh tế - xã hội" - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nói.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cũng nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo là lực lượng công an sẽ tiếp tục đẩy mạnh trong một số lĩnh vực. Trước mắt là lĩnh vực bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, bởi đây là lĩnh vực tác động trực tiếp đến sức khỏe nhân dân, nguồn lực và chất lượng cuộc sống.

Tiếp đó là các vấn đề trong lĩnh vực đất đai, tài chính, ngân hàng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phòng, chống lãng phí; xử lý tham nhũng, lãng phí tiêu cực để huy động tối đa và hiệu quả các nguồn lực vào phát triển kinh tế - xã hội.

"Đây là tinh thần chung mà Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng công an, lực lượng điều tra tập trung quyết liệt thực hiện"- Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nói.