Bộ Công an thành lập Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ công bố.

Tại buổi lễ, Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, đã thông báo nghị định của Chính phủ và công bố các quyết định của Đảng ủy Công an Trung ương về tổ chức đảng và đảng viên; quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu.

Cụ thể, ngày 10/9, Chính phủ ban hành Nghị định số 10 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 2 ngày 18/2/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Theo đó, Cục Công nghệ thông tin hợp nhất với Cục Viễn thông và Cơ yếu thành Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định điều động, bổ nhiệm Cục trưởng và Phó Cục trưởngCục Công nghệ thông tin và Cơ yếu. Ảnh: BCA

Triển khai nghị định của Chính phủ và quyết nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 157 ngày 14/9/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành các quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy; quyết định về công tác cán bộ; quyết định kiện toàn tổ chức Đảng và đảng viên của Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu.

Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu. Ảnh: BCA

Tổ chức bộ máy của Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu gồm 12 đơn vị cấp phòng. Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết, Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu.

Phát biểu tại lễ công bố, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh việc thành lập Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu không đơn thuần là sự thay đổi về mô hình tổ chức.

Bản chất của việc này là nhằm tạo ra tổ chức đủ mạnh, tinh gọn với cơ chế vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đủ năng lực, nguồn lực để triển khai nhanh, sớm đạt được các mục tiêu về viễn thông, cơ yếu, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ngành Công an đã xác định; tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong bối cảnh kỷ nguyên lượng tử và mối đe dọa “tận thế mã hóa” đang đến gần.

Để hoàn thành xuất sắc trách nhiệm vinh quang trong kỷ nguyên mới, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu cần thống nhất nhận thức về vị trí, tầm quan trọng đặc biệt và yêu cầu, nhiệm vụ của công tác công nghệ thông tin và cơ yếu Công an nhân dân trong kỷ nguyên mới để thống nhất quyết tâm, quyết liệt hành động, sớm về đích với các kết quả cụ thể, đo đếm được.