Bộ Công an: Làm lộ, mất đề thi THPT trước thời gian có thể bị khởi tố

Thông tin được đại tá Trần Hồng Quang, Phó Cục trưởng An ninh chính trị nội bộ, nêu tại tọa đàm về bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do Bộ Công an tổ chức chiều 9/6.

Năm nay, kỳ thi có khoảng 1,2 triệu thí sinh dự thi tại hơn 2.500 điểm thi trên cả nước, với sự tham gia của hàng trăm nghìn giáo viên - quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Theo đại tá Quang, điều này cũng đặt ra nhiều thách thức về an ninh, an toàn, phòng chống gian lận và bảo đảm trật tự giao thông.

Trước kỳ thi, Bộ Công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, xử lý các hành vi thi hộ, thi thuê, mua bán thiết bị công nghệ cao và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để gian lận. Các khâu từ ra đề, in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi đến coi thi và chấm thi đều được giám sát chặt chẽ.

Đề thi là tài liệu 'tối mật'

Theo đại tá Quang, đề thi tốt nghiệp THPT là tài liệu bí mật nhà nước độ "Tối mật". Vì vậy, mọi hành vi làm lộ hoặc làm mất đề thi trước khi hết thời gian làm bài đều có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi cố ý hoặc vô ý làm lộ bí mật nhà nước.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối, công an bố trí lực lượng trực 24/24 tại các khu vực ra đề, in sao, vận chuyển và lưu giữ đề thi. Những người tham gia khâu ra đề, in sao đề được cách ly hoàn toàn với bên ngoài trong suốt thời gian làm việc.

Lực lượng chức năng cũng tăng cường xử lý các hành vi tung tin thất thiệt, lợi dụng kỳ thi để gây hoang mang dư luận hoặc ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Thí sinh được gọi vào phòng thi lớp 10 ở Hà Nội, tháng 5/2026. Ảnh: Hoàng Giang

Tập trung ngăn gian lận bằng AI và thiết bị siêu nhỏ

Một nội dung được đặc biệt lưu ý tại kỳ thi năm nay là nguy cơ gian lận bằng AI và thiết bị công nghệ cao.

Theo Bộ Công an, các địa phương được yêu cầu tăng cường đấu tranh với các đường dây mua bán thiết bị gian lận. Giáo viên, cán bộ coi thi cũng được tập huấn nhận diện các thiết bị ngụy trang tinh vi như tai nghe siêu nhỏ, camera giấu kín trong cúc áo, kính mắt, bút viết...

Bộ Công an khuyến cáo thí sinh và người dân không đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến đề thi hoặc các tin đồn lộ đề. Những hành vi này không chỉ gây ảnh hưởng đến kỳ thi mà còn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại tá Trần Hồng Quang thông tin về công tác an ninh kỳ thi. Ảnh: Bộ Công an

Cẩn trọng với tin đồn lộ đề và thiết bị gian lận

Đại tá Trần Hồng Quang khuyến cáo thí sinh chấp hành nghiêm quy chế thi, tuyệt đối không mang điện thoại, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị thu phát thông tin vào phòng thi, kể cả khi đã tắt nguồn.

Theo ông, việc sử dụng tài liệu trái phép, điện thoại hay thiết bị công nghệ cao để gian lận không chỉ dẫn đến đình chỉ thi, hủy kết quả mà còn ảnh hưởng đến hồ sơ học tập. Trường hợp nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự.

Thí sinh cũng được khuyến cáo cảnh giác với các thông tin về "đề thi rò rỉ" trên mạng xã hội. Việc mua bán, chia sẻ hoặc phát tán những thông tin này có thể khiến các em trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo, đồng thời gây tâm lý hoang mang trước kỳ thi.

Với phụ huynh, Bộ Công an đề nghị không tìm mua, cho thuê hoặc tiếp tay sử dụng các thiết bị công nghệ cao phục vụ gian lận thi cử. Người vi phạm có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự tùy tính chất, mức độ hành vi.

Nhà chức trách cũng cảnh báo phụ huynh không tin vào các lời quảng cáo "chạy điểm", "bao đỗ đại học" hay bán đề thi gốc. Nếu phát hiện các hội nhóm có dấu hiệu tổ chức thi hộ, mua bán thiết bị gian lận hoặc lừa đảo liên quan kỳ thi, cần báo ngay cho cơ quan công an hoặc đường dây nóng của ban chỉ đạo thi.

Đối với giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, Bộ Công an lưu ý cần nhận diện các thiết bị gian lận được ngụy trang tinh vi như tai nghe siêu nhỏ, camera giấu trong cúc áo, kính mắt, đồng hồ hoặc thẻ ATM. Đồng thời, cần chú ý những biểu hiện bất thường của thí sinh để kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6. Thí sinh làm thủ tục dự thi vào chiều nay và hoàn thành 4 bài thi để được xét công nhận tốt nghiệp, gồm hai môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và hai môn tự chọn.