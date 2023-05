Bộ Công an khuyến cáo việc làm ngay khi phát hiện nhà bị cháy

Diễn tập thoát nạn, chữa cháy Theo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, cháy, nổ có thể bắt đầu ở bất cứ đâu trong nhà và bất kỳ lúc nào, vì vậy hãy lập phương án vào các thời điểm khác nhau trong thời gian ngày hoặc đêm để thực hành các cách thoát nạn khác nhau. Bước 1 : Biết nơi để đi. Giải thích cho trẻ nhỏ rằng khi chuông báo động kêu, chúng cần nhanh chóng ra khỏi nhà và tập trung tại điểm an toàn đã hướng dẫn trước đó. Bước 2: Kiểm tra báo động. Kiểm tra thiết bị báo động và hướng dẫn trẻ nhỏ để chúng nhận biết được âm thanh. Bước 3: Tiến hành báo cháy. Cho trẻ và các thành viên trong gia đình vào phòng ngủ và đợi cuộc diễn tập phương án bắt đầu. Chỉ định người lớn giúp đỡ trẻ nhỏ. Giao nhiệm vụ cho một người lớn phụ trách âm thanh báo động cháy và điều hành cuộc diễn tập. Tiếp theo, âm thanh báo động, bắt đầu hẹn giờ trong một khoảng thời gian ngắn nhất và yêu cầu mọi người tập trung đến vị trí an toàn. Khi mọi người đã đến địa điểm an toàn, hãy dừng bộ đếm thời gian. Nếu tất cả mọi người trong gia đình hoàn thành trong vòng chưa đầy hai phút, mỗi thành viên sẽ nhận được một phần thưởng để khích lệ tinh thần. Nếu không, hãy thử lại một lần nữa. Trong trường hợp hỏa hoạn thực sự, hãy đến địa điểm tập trung an toàn, sau đó gọi 114 và yêu cầu mọi người tập trung tại vị trí đó cho đến khi Cảnh sát PCCC và CNCH đến.