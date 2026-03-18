Thuỷ quân lục chiến Hoa Kỳ - “Chó quỷ” áp sát Trung Đông: Lực lượng 2.200 quân mang theo sức mạnh gì?

Vì sao Thuỷ quân lục chiến Hoa Kỳ được mệnh danh là "Chó quỷ"

Theo Wikipedia, Biệt danh “chó quỷ” (Devil Dogs, tiếng Đức: Teufelshunde) của lực lượng Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ được cho là bắt nguồn từ thời Thế chiến thứ nhất, cụ thể là sau trận đánh khốc liệt tại trận Belleau Wood năm 1918.

Trong trận này, lính thủy đánh bộ Mỹ đã tấn công trực diện vào các vị trí phòng thủ kiên cố của quân Đức, chịu thương vong lớn nhưng vẫn kiên cường giữ vững đội hình và giành chiến thắng. Theo nhiều tài liệu lịch sử quân sự và truyền thông Mỹ, binh sĩ Đức khi đối mặt với sự bền bỉ và tinh thần chiến đấu dữ dội của lính Mỹ đã gọi họ bằng cụm từ “Teufelshunde” (nghĩa là “những con chó của quỷ dữ” hoặc “chó quỷ”).

Ảnh minh hoạ AI.

Biệt danh này nhanh chóng trở thành biểu tượng gắn liền với hình ảnh chiến đấu lì lợm, hung hãn và không lùi bước của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Từ đó đến nay, “chó quỷ” không chỉ là biệt danh mà còn là một phần bản sắc, thể hiện tinh thần kỷ luật, khả năng tác chiến đổ bộ và sự sẵn sàng đối mặt với những nhiệm vụ khó khăn nhất của lực lượng này.

Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ là một quân chủng đặc thù trong hệ thống Quân đội Hoa Kỳ, đảm nhiệm vai trò chủ lực trong các nhiệm vụ tác chiến đổ bộ từ biển và triển khai lực lượng phản ứng nhanh.

Với khả năng cơ động cao, lực lượng này thường sử dụng phương tiện vận chuyển của Hải quân Hoa Kỳ để đưa các đơn vị tác chiến hỗn hợp tới những điểm nóng trong thời gian ngắn. Thủy quân lục chiến cũng là một trong tám lực lượng mặc quân phục chính thức của Mỹ.

Về mặt tổ chức dân sự, lực lượng này trực thuộc Bộ Hải quân Hoa Kỳ và thường phối hợp chặt chẽ với Hải quân trong huấn luyện, vận chuyển và bảo đảm hậu cần. Tuy nhiên, xét theo cơ cấu chỉ huy quân sự, Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ vẫn là một quân chủng độc lập với hệ thống tổ chức và nhiệm vụ riêng biệt.

Theo Viện nghiên cứu Quốc tế, Thuỷ quân lục chiến Hoa Kỳ thành lập vào ngày 10/11/1975. Khởi đầu với vai trò tác chiến cả trên bộ lẫn trên biển, Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ sớm ghi dấu ấn trong Chiến tranh Cách mạng Mỹ. Năm 1776, dưới sự chỉ huy của Samuel Nicholas, lực lượng này thực hiện cuộc đổ bộ đầu tiên, chiếm đảo New Providence (Bahamas) từ tay Anh. Sau khi Mỹ giành độc lập năm 1783, cả Hải quân Lục địa và Thủy quân lục chiến đều bị giải thể.

Đến năm 1798, trước căng thẳng gia tăng trên biển với Pháp, Mỹ tái lập Hải quân và chính thức thành lập lại Thủy quân lục chiến như một lực lượng thường trực trực thuộc Bộ Hải quân. Từ đó, lực lượng này liên tục tham chiến, từ xung đột với Pháp đến các chiến dịch chống cướp biển Barbary ở Bắc Phi, và góp mặt trong hầu hết các cuộc chiến của Mỹ, thường là đơn vị xung kích đi đầu.

Trong thế kỷ 19, Thủy quân lục chiến liên tục tham chiến trong nhiều cuộc xung đột lớn như Chiến tranh Tripoli, Chiến tranh 1812, chiến tranh Mexico–Mỹ... đồng thời thực hiện hàng loạt chiến dịch đổ bộ và can dự quốc tế. Không chỉ tác chiến, lực lượng này còn tham gia các nhiệm vụ ngoại giao – quân sự, tiêu biểu như hỗ trợ Matthew Perry trong việc mở cửa Nhật Bản năm 1854.

Theo Bộ chiến tranh Hoa Kỳ, trong các cuộc khủng hoảng lớn, tổ chức tác chiến chính của Thủy quân lục chiến là lực lượng viễn chinh Thủy quân lục chiến. Thủy quân lục chiến có ba lực lượng viễn chinh, mỗi bao gồm lực lượng mặt đất, không quân và hậu cần. Chúng hoạt động như các lực lượng đặc nhiệm thường trực của Thủy quân lục chiến trong thời bình và thời chiến. Lực lượng này có khả năng triển khai sức mạnh trên bộ hoặc trên biển và có thể tự duy trì chiến đấu trong tối đa 60 ngày.

Theo Wikipedia, tính đến tháng 12/2024, Thuỷ quân lục chiến có khoảng 168.527 quân nhân tại ngũ, và khoảng 32.967 quân nhân dự bị.

Đơn vị viễn chinh Thuỷ quân lục chiến điều đến Trung Đông

Theo CBS dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ, tàu USS Tripoli được cho là đang chở lực lượng thuộc Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 đóng tại Okinawa. Đây là lực lượng phản ứng nhanh với khoảng 2.200 quân, vừa được Lầu Năm Góc điều động triển khai.

Theo tờ Independent của Anh trích dẫn, tàu đổ bộ USS Tripoli có chiều dài khoảng 844 feet (khoảng 257 m), lượng giãn nước khoảng 45.000 tấn và có thể đạt tốc độ trên 20 hải lý/giờ khi hoạt động trên biển. USS Tripoli được sử dụng để vận chuyển và triển khai các đơn vị lính thủy đánh bộ, thường là đơn vị viễn chinh Thủy quân lục chiến (MEU) hoặc lữ đoàn viễn chinh (MEB), cùng với hệ thống máy bay và phương tiện đổ bộ. Con tàu có thể chở tối đa khoảng 1.871 lính thủy đánh bộ, cùng với 1.204 thủy thủ đoàn phục vụ vận hành và tác chiến.

Nguồn tin cho biết đơn vị này đã được điều tới Trung Đông, song chưa công bố cụ thể địa điểm hay nhiệm vụ. Các đơn vị này thường được triển khai trong các tình huống khẩn cấp như sơ tán công dân, đổ bộ từ biển vào bờ, đột kích hoặc tấn công nhanh, đồng thời sở hữu năng lực tác chiến phối hợp cả trên bộ lẫn trên không, với một số thành phần được huấn luyện cho nhiệm vụ đặc biệt.

Trước đó, hãng tin AFP dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, khoảng 2.500 binh sĩ thuộc Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 31 của Mỹ cùng với tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli đã được lệnh tới Trung Đông.

Hiện Hải quân Hoa Kỳ đang duy trì khoảng 12 tàu chiến tại Biển Ả Rập, trong đó có tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng 8 tàu khu trục hộ tống. Nếu USS Tripoli được điều động gia nhập, đây sẽ là chiến hạm có quy mô lớn thứ hai hiện diện trong khu vực.

Về lực lượng trên bộ, số lượng binh sĩ Mỹ tại Trung Đông chưa được công bố cụ thể. Tuy nhiên, riêng Căn cứ không quân Al Udeid – một trong những căn cứ lớn nhất của Mỹ tại khu vực thường xuyên duy trì khoảng 8.000 quân nhân.