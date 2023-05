Bình Dương có chủ tịch HĐND tỉnh sau 6 tháng khuyết vị trí này

Sáng 18-5, HĐND tỉnh Bình Dương tổ chức kỳ họp thứ 9 (chuyên đề)- khóa X để kiện toàn chức danh chủ chốt.

Các đại biểu bầu chức danh chủ chốt. Ảnh: LA

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026).

100% (62/62) đại biểu có mặt đã đồng ý bầu ông Nguyễn Văn Lộc làm Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương.

Vị trí Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương đã bị khuyết 6 tháng kể từ tháng 10-2022, khi ông Phạm Văn Chánh xin nghỉ.

Ông Nguyễn Văn Lộc trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương. Ảnh: LA

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng bỏ phiếu bầu bổ sung các chức danh Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng, Phó Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026).

Theo đó, ông Võ Anh Tuấn - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Đại tá Tạ Văn Đẹp - Giám đốc Công an tỉnh và bà Hà Thanh - Giám đốc Sở Ngoại vụ trúng cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026).

Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên trúng cử chức danh Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và bà Nguyễn Khoa Diệu An trúng cử chức danh Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026).

Kỳ họp cũng đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Tầm Dương -nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh (nghỉ hưu) và Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - nguyên Giám đốc Công an tỉnh (được điều động làm Giám đốc Học viện An ninh nhân dân- Bộ Công an). Miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên.

Ông Nguyễn Văn Lộc hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương.

Ông Nguyễn Văn Lộc sinh ngày 6-11-1966, quê huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ông Lộc có trình độ Cao cấp chính trị, Thạc sĩ Chính trị học chuyên ngành Xây dựng Đảng.

Nguồn: https://plo.vn/binh-duong-co-chu-tich-hdnd-tinh-sau-6-thang-khuyet-vi-tri-nay-post733829.htmlNguồn: https://plo.vn/binh-duong-co-chu-tich-hdnd-tinh-sau-6-thang-khuyet-vi-tri-nay-post733829.html