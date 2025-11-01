Dự báo Biển Đông sắp có bão, miền Trung vẫn mưa to, lũ trên các sông đang lên lại

Sáng nay, 1-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết đêm qua và sáng sớm nay, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to 50-120mm, có nơi lớn hơn như Thành Sen (Hà Tĩnh) 210,6mm, Sơn Trạch (Quảng Trị) 231,4mm, Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 247,8mm..

Dự báo từ sáng nay đến sáng 3-11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa to đến rất to 200-450mm, cục bộ 700mm; Nam Nghệ An và phía Tây Quảng Ngãi mưa to 100-250mm, có nơi mưa rất to trên 350mm.

Hiện mưa to vẫn tiếp diễn ở miền Trung. Dự báo từ nay đến ngày 5-11, trên các sông từ Nghệ An đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Ảnh minh hoạ: NGUYỄN DO

Về tình hình lũ, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, các sông ở Hà Tĩnh đang lên, các sông ở Quảng Trị, TP Huế và TP Đà Nẵng biến đổi chậm.

Dự báo từ 1-11 đến ngày 5-11, trên các sông từ Nghệ An đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ; lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên lại.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An) lên trên mức báo động 1, hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) lên mức báo động 1 - báo động 2. Đỉnh lũ trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, Kiến Giang, Thạch Hãn (Quảng Trị), các sông từ TP Huế đến Quảng Ngãi lên mức báo động 2 - báo động 3, có sông trên mức báo động 3.

Ngoài ra, cơ quan dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết ở khu vực phía Đông Philippines đang có một áp thấp nhiệt đới. Vị trí lúc 7 giờ sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9N-138E, di chuyển hướng Tây.

Dự báo áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới. Các dự báo đang nhận định có khả năng di chuyển vào Biển Đông trong khoảng ngày 5 và 6-11. Cơ quan dự báo khí tượng thuỷ văn vẫn đang theo dõi sát.