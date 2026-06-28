Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều 28/6, trên vùng biển phía đông Philippines có một vùng áp thấp hoạt động.

Dự báo trong đêm nay và ngày mai (29/6), vùng áp thấp này di chuyển theo hướng tây tây bắc và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Áp thấp nhiệt đới này nhiều khả năng sẽ đi vào Biển Đông trong ngày 1/7, trở thành xoáy thuận nhiệt đới thứ hai trên Biển Đông năm nay. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của vùng áp thấp này.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ đêm 28/6 đến ngày 30/6 khu vực Bắc Bộ xuất hiện một đợt mưa vừa, có nơi mưa to trên diện rộng. Thời gian mưa tập trung về đêm và sáng.

Khu vực hứng chịu mưa lớn nhất là Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ với tổng lượng mưa có thể từ 70-150mm, có nơi trên 300mm.

Nhận định xa, hơn, từ 1-5/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông trong khoảng đêm và sáng, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 250mm.

Các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ trong những ngày tới cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất khu vực vùng núi.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong những ngày tới cũng có khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, đêm và sáng, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên cũ trong hai ngày 29-30/6 tiếp tục có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao 36-38 độ, từ ngày 1-5/7 nắng nóng suy giảm.

Tây Nguyên trong thời gian từ ngày 28/6-5/7 sẽ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.