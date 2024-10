Bí thư Nghệ An Thái Thanh Quý làm Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương

Chiều 26-10, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Nghệ An thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời, điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Thái Thanh Quý. Ảnh: TTXVN

Trao quyết định, tặng hoa và chúc mừng ông Thái Thanh Quý được Bộ Chính trị tin tưởng giao trọng trách mới, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh, ông Thái Thanh Quý là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí, đơn vị công tác ở tỉnh Nghệ An. Trên cương vị được giao, ông Thái Thanh Quý luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có đóng góp rất quan trọng vào thành tích, kết quả chung của tỉnh Nghệ An.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ mới, rất quan trọng nhưng cũng rất vinh dự đối với cá nhân ông Thái Thanh Quý. Do đó, ông đề nghị tân Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm của mình, cùng với tập thể lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư trong việc định hướng xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang nêu rõ việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo Ban thể hiện sự quan tâm đến công tác tham mưu chiến lược, hoạch định chính sách, chủ trương, đường lối về phát triển kinh tế - xã hội của Đảng.

Đánh giá ông Thái Thanh Quý là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, kinh qua nhiều vị trí công tác, tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang cho rằng, sự có mặt của ông Thái Thanh Quý trong tập thể lãnh đạo sẽ làm gia tăng sức mạnh của Ban Kinh tế Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời đề nghị tân Phó Ban Kinh tế Trung ương tiếp cận nhanh với công việc, phối hợp tốt với các lãnh đạo Ban để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tân Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Thái Thanh Quý. Ảnh: TTXVN

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Thái Thanh Quý cảm ơn Bộ Chính trị đã tin tưởng giao cho ông đảm nhiệm chức vụ quan trọng này; khẳng định đây là niềm vinh dự, là dấu mốc đặc biệt trong quá trình phấn đấu, công tác của cá nhân, đồng thời là trách nhiệm trước Đảng và trước yêu cầu cao của công việc.

Trên cương vị mới, tân Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định sẽ dành tâm trí, sức lực, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tiếp cận nhanh với công việc được phân công, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Ban Kinh tế Trung ương phát huy truyền thống, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang cùng các lãnh đạo Ban chúc mừng ông Thái Thanh Quý. Ảnh: TTXVN

Tân Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Thái Thanh Quý, 48 tuổi, quê ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Thái Thanh Quý là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII; Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV.

Ông là cán bộ trưởng thành và kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng tại Nghệ An như Bí thư Đoàn Các Cơ quan Dân chính Đảng; Bí thư Huyện ủy Nam Đàn; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An; Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 7-2021 đến nay, ông là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; đại biểu Quốc hội khóa XV và Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.

Với việc kiện toàn nhân sự lần này, Ban Kinh tế Trung ương có Trưởng ban là ông Trần Lưu Quang. Ba Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương là các ông Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Hồng Sơn và Thái Thanh Quý.

