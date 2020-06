Bé sơ sinh bị bỏ rơi suốt 3 ngày ở hố ga đã tự mở to được mắt

Thứ Sáu, ngày 12/06/2020 06:57 AM (GMT+7)

Bệnh viện Xanh Pôn tiếp tục thông tin về tín hiệu vui liên quan đến sức khỏe của bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga giữa trời nắng nóng 40 độ.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi suốt 3 ngày ở hố ga đang điều trị tại bệnh viện.

Theo Bệnh viện Xanh Pôn, hiện bệnh nhi vẫn đang được chăm sóc toàn diện tại Khoa Sơ sinh.

Hiện tại bé tỉnh, tự thở. Tuy tình trạng nhiễm trùng vẫn còn, nhưng thật may mắn, kết quả kiểm tra cho thấy mắt bé có viêm kết mạc nhưng không có tổn thương giác mạc. Bé đã có thể mở to đôi mắt. Mí mắt con vẫn hơi phù nề do can thiệp gắp dòi khi bé được đưa vào bệnh viện.

Ngoài ra, tai của bé không phát hiện bất thường, hiện tượng vàng da đã được can thiệp chiếu đèn.

Hiện tình trạng viêm ruột của bệnh nhi vẫn nặng nên bé được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch và truyền kháng sinh. Hiện bệnh viện đang chờ thêm những kết quả xét nghiệm, để đánh giá tổng quan tình trạng của bé.

“Với những bước khởi đầu tốt đẹp này, hy vọng bé sẽ nhanh hồi phục và trở thành em bé lạc quan, kiên cường”, BV Xanh Pôn thông tin.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 8/6, người dân xã Thanh Mỹ đã phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga khoảng 3 ngày dưới cái nắng 40 độ C. Khi phát hiện, trên người cháu bé không được mặc quần áo và bị kiến, dòi bu đầy mắt, mũi, miệng, tai và cuống rốn.

Ngay sau đó, cháu bé được Công an xã Thanh Mỹ cùng trạm y tế xã cấp cứu sơ qua rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây. Tuy nhiên, do còn cơ hội cứu chữa đôi mắt cháu bé nên các bác sĩ đã chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Đến ngày 10/6, Công an thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội đã điều tra, làm rõ P.T.T. là mẹ cháu bé đã bỏ rơi con tại hố ga bỏ hoang trên địa bàn. Tại cơ quan Công an, T. khai nhận ngày 6/6 đã đón xe buýt lên thị xã Sơn Tây chơi. Đến khoảng 23h đêm cùng ngày thấy mình vỡ nước ối và trở dạ. T. đã đi một mình đến ruộng rau cạnh đền Mẫu tự sinh cháu bé.

Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên ngay khi sinh, T. đã bế con trèo vào phía sau đền Mẫu vứt bỏ. Sau đó, T xoá dấu vết, rồi đi về trung tâm TP.Hà Nội.

Nguồn: http://danviet.vn/be-so-sinh-bi-bo-roi-suot-3-ngay-o-ho-ga-da-tu-mo-to-duoc-mat-5020201266581761...Nguồn: http://danviet.vn/be-so-sinh-bi-bo-roi-suot-3-ngay-o-ho-ga-da-tu-mo-to-duoc-mat-5020201266581761.htm