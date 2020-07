Bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga: Nghe tiếng con khóc, mẹ vẫn bỏ đi

Thứ Tư, ngày 01/07/2020 13:50 PM (GMT+7)

Sau khi sinh con xong, Thành quay lại hiện trường để xoá dấu vết, dù nghe thấy tiếng con khóc nhưng Thành can tâm bỏ mặc.

Người mẹ bỏ rơi con dưới hố ga.

Liên quan tới vụ việc Phạm Thị Thành (SN 1989, trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) vứt bỏ đứa con mới sinh tại Sơn Tây (Hà Nội), chỉ huy Công an thị xã Sơn Tây đã thông tin thêm về kết quả điều tra ban đầu.

Theo điều tra ban đầu của Công an thị xã Sơn Tây, chiều 8/6, bà Đ.T.B. (ở xã Thanh Mỹ, Sơn Tây) phát hiện tại khu vực phía sau đền Mẫu xã Thanh Mỹ có 1 bé trai sơ sinh không mặc quần áo nằm dưới hố ga nên bế lên đưa đi cấp cứu. UBND thị xã Sơn Tây sau đó đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc xác minh, làm rõ.

Tiếp nhận thông tin, Công an thị xã đã khẩn trương phối hợp cùng các cơ quan chức năng có liên quan làm rõ nội dung vụ việc.

Quá trình điều tra, Công an thị xã Sơn Tây xác định, Phạm Thị Thành là người bỏ rơi cháu bé. Cơ quan CSĐT Công an TX Sơn Tây đã trưng cầu Viện pháp y quốc gia để giám định huyết thống giữa Phạm Thị Thành và cháu bé, kết quả cho thấy cùng huyết thống.

Cháu bé bị mẹ bỏ rơi

Tại cơ quan Công an, Phạm Thị Thành khai nhận bản thân không có nghề nghiệp ổn định. Thành có quan hệ tình cảm với N.V.Q là con trai của bà B (người phát hiện cháu bé ở đền Mẫu).

Giữa Thành và con trai bà Q. có 1 con chung là cháu N.V.P hiện đã 3 tuổi. Do Q. đang bị giam tại trại giam ở tỉnh Hà Tĩnh nên cháu P. được bà B nuôi dưỡng, chăm sóc.

Thỉnh thoảng Thành có về nhà bà B. thăm con. Tuy nhiên, do Thành giấu việc mang thai nên bà B. không biết việc Thành đang mang bầu.

Chiều 6/6, Thành về nhà bà B. thăm con và ăn cơm tối, ngủ lại nhà bà B. Đến khoảng 23h cùng ngày Thành trở dạ sinh con. Lúc này, bà B. đang ngủ với cháu P. nên không hay biết việc Thành trở dạ, sinh nở.

Biết mình sắp sinh, Thành lấy một chiếc kéo trong bếp ra vườn phía sau nhà bà B. và tự đẻ, rồi tự tay cắt rau rốn cho con.

Sau đó, Thành bế con đến tường bao tiếp giáp giữa nhà bà B. và đền Mẫu và vứt bỏ cháu bé sang vườn đền Mẫu, vệ sinh cá nhân rồi đi vào nhà bà B. Bà B. có nghe thấy tiếng trẻ con khóc nhưng nhưng không biết con ai nên vẫn ngủ tiếp.

Đến 5h sáng 7/6, Thành dậy đi ra ngoài vườn để xóa các dấu vết việc sinh con trong đêm để không cho ai biết.

Lúc này, Thành nghe thấy tiếng khóc của con nhưng vì không muốn ai biết mình sinh con và không nuôi con nên Thành bỏ mặc và bắt xe buýt về trung tâm Hà Nội vào sáng 8/6.

Chiều 8/6, bà B. phát hiện ra cháu bé liền báo cơ quan chức năng địa phương. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng cháu bé tội nghiệp đã tử vong sau 20 ngày chào đời.

Trong bản tự khai, Thành ghi chưa có tiền án, tiền sự. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây xác minh trực tiếp tại Công an xã Thạch Kim (Lộc Hà, Hà Tĩnh), cho kết quả chưa có tiền án, tiền sự.

Tuy nhiên, xác minh tại Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội và Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội xác định Thành đang bị Công an quận Hoàn Kiếm ra lệnh truy nã vì tội trộm cắp tài sản.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, trước đó, Thành có hành vi trộm cắp điện thoại trong một bệnh viện trên địa bàn quận Hoàn Kiếm sau đó bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Thành và phát lệnh truy nã.

Nguồn: http://danviet.vn/be-so-sinh-bi-bo-roi-duoi-ho-ganghe-tieng-conkhocmevanbo-di-5020201713511907.h...Nguồn: http://danviet.vn/be-so-sinh-bi-bo-roi-duoi-ho-ganghe-tieng-conkhocmevanbo-di-5020201713511907.htm