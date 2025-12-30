Bé gái bị vùi trong cát ở Gia Lai đã có người nhận nuôi

Ngày 30/12, ông Trần Quyết Thắng - Chủ tịch UBND xã Ia Mơr (Gia Lai) cho biết, một gia đình ở Đà Nẵng đã nhận nuôi bé gái sơ sinh bị vùi lấp trước đó.

Ông Thắng cho hay, trước đó, một công nhân Công ty Cao su Chư Pah phát hiện, cứu kịp thời bé gái sơ sinh bị vùi lấp trong cát. Báo chí đưa tin nên nhiều gia đình mong muốn nhận nuôi. Trong số này có một cặp vợ chồng tại xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai, hiếm muộn hơn 10 năm mong muốn nhận nuôi và đã chăm sóc bé từ những ngày đầu tiên. Cùng với đó, một cặp vợ chồng ở Đà Nẵng cũng có mong muốn nhận nuôi. Qua xem xét các điều kiện thực tế, họp bàn, UBND Ia Mơr đã quyết định giao cháu bé cho gia đình tại Đà Nẵng nhận làm con nuôi. Đại diện UBND xã, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai và gia đình nhận nuôi đã lập biên bản bàn giao theo quy định.

Bé gái sơ sinh trong vụ việc.

Trong khi đó, theo bác sĩ Hoàng Ngọc Thành - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Gia Lai, qua siêu âm phát hiện tim của bé gái có dấu hiệu bất thường (bị hở), tuy nhiên để kết luận bệnh tim bẩm sinh cần chờ thời gian theo dõi, thăm khám. Hiện các bác sĩ tại bệnh viện đang chăm sóc cho bé bằng cả tấm lòng và tình yêu thương nhất.

Trước đó, khoảng 21h ngày 8/12, anh Rơ Lan Bĭk (SN 2003, ở Đội sản xuất Ia Mơ, thuộc Công ty cao su Chư Păh, xã Ia Mơ) nghe có tiếng khóc ở phía rừng cao su, sau phòng làm việc của Đội sản xuất Ia Mơ nên đã ra tìm kiếm, phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, vùi trong cát.

Sau đó, anh Bĭk và một số công nhân đã đưa cháu vào phòng làm việc của đội để tiến hành chăm sóc. Lúc này bé gái sơ sinh còn dây rốn, khu vực trán của cháu bé có vết xước nghi do động vật cào.