Bé gái 2 tuổi bị ô tô tông trong trạm dừng chân cao tốc TP.HCM – Trung Lương

Ngày 15-3, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết cơ quan điều tra Công an tỉnh đang thụ lý điều tra vụ án tai nạn vô ý làm chết người xảy ra tại trạm dừng chân Châu Thành (thuộc địa bàn xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) cặp theo cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Theo camera ghi lại, vào khoảng 6h15 ngày 12-4, có một bé gái (2 tuổi) chạy phía trong sân của trạm dừng chân Châu Thành cặp theo cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng từ Tiền Giang đi TP.HCM.

Bé gái 2 tuổi bị ô tô tông trúng trong trạm dừng chân Châu Thành. Ảnh cắt từ clip

Lúc này, bé cùng với một bé khác chạy ra xa khỏi những người thân, sau đó thấy 1 xe ô tô chạy về phía mình, bé quay đầu chạy ngược lại về phía người thân.

Tuy nhiên, ô tô 5 chỗ rẽ trái rồi lao tới tông trúng bé gái, lúc này người thân vội vàng lao tới nhưng chiếc xe đã cán trúng và cuốn bé gái vào gầm xe khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Theo thông tin, bé gái tử vong quê ở tỉnh Đồng Tháp còn tài xế điều khiển ô tô ở tỉnh Đồng Nai.