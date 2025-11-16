‘Bẫy tử thần’ trên quốc lộ 48D

Những ngày qua, mưa liên tục đã khiến nhiều vị trí taluy dương, âm trên quốc lộ 48D bị sạt lở nghiêm trọng. Tại xóm Mới, xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An, một đoạn quốc lộ bị sụt lún, sạt xuống con suối, tạo thành hố sâu nguy hiểm.

Theo người dân địa phương, do mưa kéo dài, đất nền bị nhão, triền đồi mất độ liên kết, dẫn đến sạt lở. Một số vị trí taluy âm cũng xuất hiện hiện tượng sụt lún, tạo nên các “bẫy tử thần” ngay trên mặt đường, đe dọa an toàn đối với người và phương tiện lưu thông qua tuyến.

Tại đầu mố cầu Sốp Lịch, km139+596 trên quốc lộ 48D đoạn qua xã Hùng Chân cũng xuất hiện sụt lún.

Sạt ta luy âm kéo một mảng đường nhựa quốc lộ 48D đoạn km138, xã Hùng Chân bị hư hỏng nặng.

Ông Nguyễn Xuân Hòa - Chủ tịch UBND xã Hùng Chân, cho biết: “Trên tuyến quốc lộ 48D qua địa bàn xã hiện có 16 điểm sạt lở nguy hiểm. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương đã phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ cắt cử lực lượng túc trực, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và tổ chức thu dọn đất đá. Tuy nhiên, do mưa vẫn tiếp diễn nên nguy cơ tái sạt lở rất cao”.

Trong khi đó, quốc lộ 48D qua địa bàn xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Khối lượng lớn đất đá sạt xuống, chiếm gần hết phần đường chạy xe. Chính quyền địa phương cũng đã có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng sớm khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân.

Quốc lộ 48D là tuyến giao thông huyết mạch nối từ huyện Quỳ Hợp (cũ) tới trung tâm xã Mường Quàng và các xã vùng sâu như Tri Lễ, Quế Phong… Địa hình đồi dốc, nền đất yếu khiến tuyến đường này thường xuyên bị sạt lở mỗi khi có mưa, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Đại diện Công ty cổ phần 496 Nghệ An (đơn vị quản lý tuyến đường) cho biết, lực lượng kỹ thuật đang tiến hành kiểm tra toàn tuyến, đánh giá mức độ hư hỏng và đề xuất phương án xử lý kịp thời, nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trong thời gian tới.