Bầu Chủ tịch UBND TP.HCM tại kỳ họp ngày 30/3

Kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khóa XI dự kiến diễn ra vào ngày 30/3. Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử thành phố sẽ báo cáo kết quả bầu cử, báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND TP.HCM; trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI sẽ bầu các chức danh chủ chốt thuộc thẩm quyền vào ngày 30/3

Đặc biệt, tại kỳ họp sẽ bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND TP gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; thành lập các Ban của HĐND TP và bầu trưởng các Ban của HĐND thành phố.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và Ủy viên UBND thành phố.

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố còn tiến hành bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.