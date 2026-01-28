Bắt tạm giam đối tượng tiêu thụ khoảng 12 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Bích Phượng (sinh năm 1983, ngụ xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Bị can Lê Thị Bích Phượng cùng số tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2024 đến tháng 12/2024, Lê Thị Bích Phượng đã thu mua khoảng 12 tấn lợn chết do nhiễm dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn với giá từ 10.000 đến 25.000 đồng/kg. Sau đó, Phượng mang số lợn chết về nhà để mổ, pha lóc, phân loại thành các phần thịt như ba rọi, nạc… rồi bán ra thị trường với giá từ 70.000 đến 85.000 đồng/kg cho nhiều khách hàng nhằm thu lợi bất chính.

Do số lượng lợn chết thu mua lớn, Phượng đã trang bị tủ đông, thùng đá và container lạnh để làm kho chứa thịt lợn bệnh trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Căn cứ thông báo của Chi cục Thú y vùng VI, các mẫu thịt lợn gửi xét nghiệm đều phát hiện vi rút dịch tả lợn châu Phi. Bản kết luận giám định tư pháp của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai xác định các mẫu thịt trên mang mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi, thuộc danh mục bệnh động vật trên cạn phải công bố dịch.

Ngày 27/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Lê Thị Bích Phượng. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.