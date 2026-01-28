Máy bay "phòng tác chiến trên không" rời thủ đô Mỹ giữa làn sóng biểu tình dữ dội

Chiếc máy bay Boeing C-40B Clipper của Không quân Mỹ, thường được sử dụng để chuyên chở các quan chức cấp cao và giới lãnh đạo quân đội, đã cất cánh từ căn cứ Camp Springs, gần thủ đô Washington DC, vào sáng 27-1 (giờ địa phương).

C-40B Clipper được đưa vào biên chế từ năm 2003, có khoang ngủ, khu bếp và khu vực làm việc với bàn chuyên dụng. Máy bay này thường phục vụ các thành viên nội các, nghị sĩ và chỉ huy quân đội, đồng thời đôi khi được dùng để vận chuyển phó tổng thống Mỹ.

Một chiếc Boeing C-40C Clipper cùng loại với chiếc máy bay vừa cất cánh rời khỏi thủ đô Washington D.C. ngày 27-1. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ.

Hiện chưa rõ điểm đến chính xác và nhiệm vụ của chuyến bay. Nhưng thời điểm diễn ra chuyến bay trùng với bối cảnh làn sóng biểu tình nổ ra sau cái chết của ông Alex Pretti, 37 tuổi.

Ông Pretti bị lực lượng ICE bắn chết trong lúc ghi hình và phản đối các cuộc truy quét nhập cư tại TP Minneapolis, bang Minnesota cuối tuần qua. Theo truyền thông Mỹ, nam điều dưỡng khoa hồi sức tích cực bị bắn sau khi bị xịt hơi cay và quật ngã xuống đất. Người này có giấy phép mang súng hợp pháp nhưng chưa từng rút món vũ khí ông mang theo người khi đó.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, đã được nhiều cơ quan báo chí Mỹ xác thực, cho thấy các đặc vụ ICE nổ súng chỉ vài giây sau khi tiếp cận Pretti. Gia đình và người dân địa phương cho biết ông không được sơ cứu kịp thời sau khi trúng đạn.

Trước phản ứng dữ dội của dư luận, chỉ huy Lực lượng Tuần tra Biên giới Gregory Bovino bảo vệ hành động của các đặc vụ, cho rằng họ mới là nạn nhân trong vụ việc. Ông cho biết đã mở cuộc điều tra nhằm làm rõ "những gì đã xảy ra trong khoảnh khắc then chốt".

"Những câu hỏi đó sẽ sớm có câu trả lời" - ông Bovino nói. Khi được hỏi liệu có bằng chứng cho thấy Pretti tấn công lực lượng thực thi pháp luật hay không, ông Bovino trả lời rằng sự "hỗ trợ" của Pretti tại hiện trường là không cần thiết.

"Những gì các sĩ quan của chúng tôi phải đối mặt ở Minneapolis là các tình huống hỗn loạn, khó khăn, và bạo lực" - Bovino nói, đồng thời cho rằng ông Pretti đã "mang theo khẩu súng đã lên đạn tới cuộc bạo loạn".

Các cuộc biểu tình phản đối ICE đang lan rộng trên toàn nước Mỹ. Ông Pretti là công dân Mỹ thứ hai được ghi nhận tử vong trong các vụ việc liên quan đến ICE, sau trường hợp của bà Renee Good. Trong cả hai vụ, ICE đều cáo buộc các nạn nhân "cản trở hoạt động" của lực lượng này.