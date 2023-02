Bắt phó giám đốc và 2 kiểm định viên Trung tâm đăng kiểm 37-09D

Thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh Nghệ An về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực của các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trong đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Công an TP Vinh đã giao Đội Cảnh sát kinh tế chủ trì để tập trung đấu tranh với hành vi “Đưa, nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 37-09D thuộc Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Xuân Tùng (địa chỉ khối 9, phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An).

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 37- 09D tại thời điểm khám xét.

Quá trình đấu tranh, vào hồi 10h5', ngày 16/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 37-09D thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan và bắt giữ 3 đối tượng về hành vi “Đưa, nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự. Họ gồm: Nguyễn Tiến Hoà (SN 1983, trú tại xóm Xuân Đức, xã Nghi Đức, TP Vinh), Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm, Trưởng dây chuyền kiểm định; Nguyễn Ngọc Thạch (SN 1991, trú tại xóm 1, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), kiểm định viên; Cao Xuân Đạt (SN 1988, trú tại xóm 3, xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), kiểm định viên.

Công an TP Vinh đọc lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 37- 09D.

Nguyễn Tiến Hoà, phó giám đốc, Trưởng dây chuyền kiểm định Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 37-09D.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 37-09D được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới ngày 26/4/2021. Bước đầu xác định từ khi hoạt động đến khi bị bắt giữ, trong quá trình thực hiện đăng kiểm xe cơ giới tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 37-09D các đối tượng đã móc nối với “cò” và trực tiếp nhận tiền của chủ xe để bỏ qua các lỗi như: không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải, lốp xe mòn, phanh xe không đảm bảo, đèn xe không đúng quy định... Tùy vào lỗi vi phạm, ngoài tiền thu theo quy định của Nhà nước thì các đối tượng nhận tiền hối lộ số tiền từ 100 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 37-09D.

Số tiền nhận hối lộ được Cao Xuân Đạt tập hợp để cuối tuần chia cho các thành viên liên quan thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 37- 09D. Hiện, chuyên án đang được tập trung đấu tranh, mở rộng để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bat-pho-giam-doc-va-2-kiem-dinh-vien-trung-tam-dang-kiem-37-09d-...Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bat-pho-giam-doc-va-2-kiem-dinh-vien-trung-tam-dang-kiem-37-09d-i683961/