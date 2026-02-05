Bất ngờ thủ phạm cạy phá, trộm cắp tại trung tâm hội nghị 160 tỉ đồng ở Thanh Hóa

Sáng 5-2, thông tin từ UBND phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa cho biết việc cạy phá, mất cắp tài sản tại Trung tâm hội nghị Hàm Rồng (trung tâm hội nghị 160 tỉ đồng bỏ hoang) đã được chính quyền địa phương làm rõ và xác định được nghi phạm.

Trung tâm hộ nghị Hàm Rồng bỏ hoang suốt nhiều năm ở Thanh Hóa

Theo đại diện chính quyền địa phương, việc cạy phá, trộm cắp tài sản xảy ra trong tháng 10 và tháng 11-2025. Thời điểm đó, chính quyền nhận được thông tin từ bảo vệ nên đã phối hợp với công an điều tra và xác định 2 nhóm học sinh đã đột nhập trung tâm, cắt dây điện, dây điều hòa để lấy lõi đồng mang đi bán.

"Hai nhóm học sinh gây ra vụ việc khoảng 6-7 em, đều đang là học sinh THCS. Tại buổi làm việc, các em thừa nhận do thấy khu vực không có người trông coi nên đã vào trung tâm cắt dây điện, lấy lõi đồng và một số thiết bị còn giá trị để mang đi bán. Vụ việc đã được chuyển cho cơ quan công an xử lý theo quy định. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng thông báo đến các nhà trường nhằm tăng cường tuyên truyền, giáo dục, răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm tương tự trong học sinh"- đại diện UBND phường Hàm Rồng thông tin.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng thuộc phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa cũ, (nay là phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) được khởi công tháng 12-2012, đưa vào sử dụng tháng 11-2014. Dự án lúc đầu có tổng mức đầu tư khoảng 110 tỉ đồng, sau nhiều lần điều chỉnh có tổng mức đầu tư hơn 160 tỉ đồng từ nguồn vốn vay ưu đãi nước ngoài và khoảng 10% vốn đối ứng.

Các trang thiết bị trong tòa nhà bị cạy phá, trộm cắp tài sản

Trung tâm hội nghị 160 tỉ đồng này là một công trình lớn được xây dựng để phục vụ các sự kiện văn hóa quan trọng của TP Thanh Hóa cũ và tỉnh Thanh Hóa, thế nhưng kể từ ngày xây dựng, công trình không được sử dụng đúng mục đích ban đầu.

Năm 2015, TP Thanh Hóa đã trưng dụng trung tâm này để cán bộ UBND TP Thanh Hóa làm việc trong lúc xây trung tâm hành chính mới. Đến năm 2019, UBND TP Thanh Hóa chuyển trụ sở, thì Trung tâm hội nghị Hàm Rồng ngưng hoạt động.

Công trình này sau đó tiếp tục được TP Thanh Hóa trưng dụng làm làm nơi cách ly tập trung bệnh nhân nhiễm COVID-19 trong thời gian dịch bệnh bùng phát. Tuy nhiên, sau ít tháng sử dụng cách ly, công trình bỏ hoang nhiều năm nay.