Bắt khẩn cấp tài xế xe khách tự tông dải phân cách khiến 3 người tử vong

Như Báo CAND đã thông tin, ông Phạm Quốc Huy là người điều khiển xe khách thương hiệu Tân Kim Chi, BKS 50H-355.47 trong hành trình Đà Nẵng – Đà Lạt, đã tự tông vào dải phân cách bê tông rồi lật nghiêng tại lý trình km 1269+250 trên quốc lộ 1A ở phía Bắc đèo Nại, thuộc địa phận thôn Hòa Hiệp, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu vào khoảng 1h sáng 8/2.

Vụ tai nạn đã khiến 3 hành khách đi trên xe tử vong; 27 người bị thương, trong đó có 8 trường hợp bị thương nặng được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. 11 người bị thương nhẹ tự đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, 8 trường hợp khác đã được xử lý vết xây xát tạm ổn, xin rời viện để về Đà Nẵng.

Phạm Quốc Huy sau khi bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu thực thi lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Ảnh: V.T

Kết quả kiểm tra cho thấy lái xe Phạm Quốc Huy không có nồng độ cồn và ma túy, tuy nhiên ông Huy chỉ có giấy phép lái xe hạng C, không đủ điều kiện để lái xe khách từ 10 - 30 chỗ, trước đó giấy phép lái xe hạng C của ông Huy cũng đã cơ quan chức năng tước giữ có thời hạn do có hành vi vi phạm Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Tài xế Phạm Quốc Huy bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp theo quy định tại khoản 3, điều 260 BLHS, có khung hình phạt tù từ 7 đến 15 năm, do phạm tội thuộc trường hợp làm chết 3 người trở lên.

Hiện trường vụ tai nạn

Về chiếc xe khách gây tai nạn BKS 50H-355.47 do Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBL), có trụ sở ở phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP Hồ Chí Minh làm chủ sở hữu. Chiếc xe này đăng ký lần đầu ngày 25/12/2023 và đã được Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-04V tại TP Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật ngày 26/12/2023 có thời hạn đến 15/12/2025.

Công ty TNHH Tân Kim Chi, có trụ sở giao dịch tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã thuê lại xe ô tô khách BKS 50H-355.47 thời hạn từ ngày 3/1/2025 đến 3/7/2025 để tổ chức hoạt động kinh doanh vận tải, nhưng chỉ mới hơn 1 tháng sau khi thuê đã xảy ra sự cố tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.