Bắt giữ đối tượng tung tin "tôm khô được làm bằng cao su non" ở Cà Mau

Chiều 25-6, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, Công an tỉnh Cà Mau đã bắt giữ một đối tượng được xác định có hành vi tung tin giả về việc "làm tôm khô bằng cao su non ở Cà Mau". Đối tượng bị bắt tại Hà Nội.

Thông tin sai sự thật được trang Fanpage "Góc nhìn tri thức" đăng tải

Trước đó, trang Fanpage với lượng lớn người theo dõi có tên "Góc nhìn tri thức" đã đăng tải video kèm theo nội dung: "Công an Cà Mau bao vây, bắt khẩn cơ sở làm tôm khô bằng cao su non... pha trộn hóa chất cực độc". Bài đăng này đã nhận về hàng chục ngàn lượt tương tác và bình luận từ người dùng mạng xã hội.

Thông tin không có căn cứ lan truyền trên mạng xã hội đã gây hoang mang dư luận, tác động tiêu cực đến tâm lý người tiêu dùng cũng như làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và thương hiệu sản phẩm tôm khô truyền thống của tỉnh Cà Mau.

Không chỉ bác bỏ thông tin trên, UBND tỉnh Cà Mau còn có văn bản hỏa tốc gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan về việc "xử lý thông tin không đúng sự thật liên quan sản phẩm tôm khô".