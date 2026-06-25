Công an làm việc với shipper kéo lê, hành hung khách nữ ở Hà Nội

Công an phường Láng (Hà Nội) rà soát, xác minh và xác định được người giao đồ ăn (shipper) hành hung nữ khách hàng trong video đang được chia sẻ trên mạng xã hội.

Người này là N.H.Y (SN 2005, trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội). Trong sáng 25/6, Công an phường Láng mời nam thanh niên trên về trụ sở để làm việc. Công an phường Láng đồng thời tiếp tục xác minh và mời người liên quan đến trụ sở để làm rõ.

Nam shipper tại cơ quan công an. (Ảnh: Linh Nhi)

Ngày 25/6, mạng xã hội đăng tải một video với nội dung cô gái trẻ bị một shipper hành hung, lôi tóc kéo lê tại khu vực trước toà nhà 54 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng. Theo camera an ninh của toà nhà, sự việc được ghi nhận xảy ra vào trưa ngày 23/6.

Người đăng tải cho biết, nữ khách hàng đặt đồ ăn và đã thanh toán trước. Khi đến nơi, shipper gọi điện 2 cuộc nhưng khách không nghe máy do không để ý điện thoại. Khoảng 3 phút sau, nữ khách hàng gọi lại và gần 10 phút sau xuống nhận đồ. Tuy nhiên, khi hai bên gặp nhau, người giao hàng được cho là đã chửi bới vì phải gọi nhiều lần.

Nữ khách hàng bị shipper kéo lê, hành hung.

Sau đó, người này bị tố cố tình hoàn thành đơn hàng trên ứng dụng nhưng không giao đồ ăn cho khách. Khi nữ khách hàng nói sẽ phản ánh sự việc lên tổng đài, shipper tiếp tục có lời lẽ gay gắt.

Theo bài đăng, khi nạn nhân rời đi, người này đã đuổi theo, túm tóc, kéo lê nữ khách hàng dưới đường và đánh vào mặt nhiều lần.

Hình ảnh từ camera an ninh được chia sẻ cho thấy sự việc xảy ra trên vỉa hè, thu hút sự chú ý của một số người xung quanh. Vụ việc sau đó được lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an phường Láng khẩn trương vào cuộc xác minh thông tin, làm rõ sự việc.