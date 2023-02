Bắt Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An cùng 9 thuộc cấp

Ngày 6-2, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quý Khánh (56 tuổi, trú TP Vinh, tỉnh Nghệ An), Giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An, để làm rõ hành vi nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra cũng tạm giữ 12 người khác, gồm: Nguyễn Trinh Tài (54 tuổi, phó giám đốc trung tâm), Nguyễn Viết Đức (phó giám đốc trung tâm) cùng 4 trưởng các phòng kiểm định, nghiệp vụ; 3 nhân viên đăng kiểm và 3 nghi can môi giới để làm để làm rõ hành vi nhận hối lộ và môi giới hối lộ.

Ông Nguyễn Quý Khánh đang bị cơ quan công an tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan chức năng, qua thông tin nắm bắt về dấu hiệu hành vi đưa, môi giới, nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An (gồm 2 cơ sở 37-01S và 37-02S), công an đã xác lập chuyên án điều tra.

Công an xác định việc dây chuyền đăng kiểm xe cơ giới được các đăng kiểm viên bậc cao và bộ phận kiểm tra hồ sơ ban đầu thu tiền lệ phí khám xe. Quá trình thực hiện đăng ký, các cán bộ này đã móc nối với một số nghi phạm bên ngoài làm người môi giới, nhận các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đến đăng kiểm. Tùy vào lỗi vi phạm, ngoài tiền thu theo quy định, chủ xe còn phải chi 200.000 đồng đến 1.00.000 đồng trên mỗi phương tiện cho cán bộ đăng kiểm.

Ông Nguyễn Trinh Tài đang bị công an tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Ngoài ra, qua điều tra còn phát hiện bộ phận kiểm tra hồ sơ ban đầu còn móc nối với người môi giới để nhận hối lộ từ các chủ xe số tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng để bộ phận hồ sơ bỏ qua các lỗi như: Thiếu đăng ký gốc, thiếu giấy hẹn của cảnh sát giao thông, thiếu giấy thế chấp ngân hàng...

Số tiền nhận hối lộ sau đó được Khánh, Đức, Tài và các thuộc cấp chia theo tỉ lệ, vị trí công việc tại Trung tâm đăng kiểm, định kỳ 2 tuần/lần.

Cơ quan công an thu giữ các tài liệu liên quan. Ảnh: Công an cung cấp

Từ kết quả điều tra, cơ quan công an tiến hành khám xét, tạm giữ hình sự Nguyễn Quý Khánh cùng các thuộc cấp tại 2 cơ sở thuộc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An. Khám xét nhà những người liên quan, lực lượng chức năng thu nhiều tài liệu liên quan hoạt động nhận hối lộ và môi giới hối lộ.

Hiện, chuyên án đang được điều tra mở rộng.

