Bắt 8 lãnh đạo, nhân viên tại 2 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình phát hiện vi phạm xảy ra tại 2 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17-01D, địa chỉ tại phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình và 17-02D, địa chỉ tại xã Đông Các, huyện Đông Hưng.

Lực lượng công an khám xét khẩn cấp 2 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại tỉnh Thái Bình

Quá trình xác minh, thu thập tài liệu, bước đầu lực lượng công an xác định nhân viên của 2 Trung tâm này đã thỏa thuận với nhiều chủ phương tiện thu những khoản tiền ngoài phí và lệ phí quy định để tạo điều kiện thuận lợi, bỏ qua các lỗi vi phạm của các phương tiện như không đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật và môi trường, hoán cải thiết kế ban đầu, quá thời hạn được phép hoán cải… dẫn đến làm sai lệch kết quả kiểm định, cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho các xe không đủ điều kiện, tiêu chuẩn an toàn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19-1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lưu Quang Hải (SN 1975, trú tại tổ 1, phường Đề Thám, TP Thái Bình), Giám đốc Trung tâm đăng kiểm; Bùi Ngọc Diệp (SN 1981, trú tại tổ 3, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình), Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm; Tô Hồng Dương (SN 1986, trú tại tổ 5, phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình), đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17-01D về tội "Nhận hối lộ".

Cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hưng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Viễn (SN 1982, trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình); Nguyễn Văn Kính (SN 1988, trú tại xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Bùi Văn Tưởng (SN 1989, trú tại xã Nam Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình); Nguyễn Tiến Uy (SN 1978, trú tại phường Đề Thám, TP Thái Bình); Tạ Văn Huynh (SN 1989, trú tại xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), là cán bộ Trung tâm đăng kiểm 17-02D về tội ‘‘Nhận hối lộ’’ theo quy định tại Điều 354 Bộ luật hình sự.

Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND tỉnh Thái Bình và VKSND huyện Đông Hưng phê chuẩn.

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng và triệt để thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật.

