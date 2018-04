Bảo vệ nghiêm ngặt rùa hồ Hoàn Kiếm mới phát hiện

Thứ Năm, ngày 19/04/2018 14:45 PM (GMT+7)

Theo cán bộ Chương trình bảo tồn rùa châu Á (ATP), cơ quan chức năng thị xã Sơn Tây đã vào cuộc, tăng cường giám sát, bảo vệ cá thể rùa Hoàn Kiếm vừa phát hiện ở hồ Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Theo anh Hoàng Văn Hà, cán bộ của ATP, sau khi có công văn của ATP đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc bảo vệ cá thể rùa Hoàn Kiếm vừa phát hiện, UBND thị xã Sơn Tây đã cử 2 cán bộ công an có mặt ở hiện trường, tăng cường hoạt động giám sát, giữ gìn an ninh trật tự khu vực cũng như bảo vệ cá thể rùa Hoàn Kiếm đặc biệt quý hiếm này. Chị cục Kiểm lâm thị xã Sơn Tây, Hà Nội cũng sẵn sàng phối hợp với cán bộ bảo tồn của ATP trong trường hợp cá thể rùa Hoàn Kiếm bị bắt do hoạt động đánh bắt thủy sản của người dân.

Anh Hà cho biết thêm, UBND thị xã Sơn Tây cũng đã đồng ý phương án, nếu rùa Hoàn Kiếm ở Xuân Khanh bị bắt sẽ đưa về cứu hộ tại hồ Đồng Mô, thị xã Sơn Tây, nơi cũng có một cá thể rùa Hoàn Kiếm sinh sống. Tại Đây là hòn đảo có diện tích gần 5000 m2 đã được ATP khảo sát và lựa chọn cho việc xây dựng cơ sở bảo tồn loài. Tại đây, công tác chăm sóc cứu hộ sẽ được tiến hành trong điều kiện môi trường được kiểm soát và hai cá thể rùa Hoàn Kiếm ở Việt Nam có thể ghép đôi sinh sản nếu giới tính của chúng được xác nhận

Chương trình bảo tồn rùa châu Á cũng cho biết, cá thể rùa Hoàn Kiếm mới phát hiện ở hồ Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội nặng chừng 70-80kg. Mới đây, trong đợt đánh cá của chủ hồ Xuân Khanh, các cán bộ ATP đã nhìn thấy cá thể rùa một lần nữa trong vòng quây lưới.

Trước đó, thông tin phát hiện ra cá thể rùa Hoàn Kiếm ở hồ Xuân Khanh gây chấn động dư luận bởi đây là loài rùa đặc biệt quý hiếm, có ý nghĩa đặc biệt về mặt tâm linh, lịch sử với người dân thủ đô. Khi Cụ Rùa Hồ Gươm mất đầu năm 2016, cả thế giới chỉ còn 3 cá thể rùa Hoàn Kiếm gồm 2 cá thể ở vườn thú Tô Châu, Trung Quốc, một cá thể ở hồ Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Với việc phát hiện ra cá thể ở hồ Xuân Khanh, thế giới đã có 4 cá thể rùa Hoàn Kiếm được biết đến gồm 2 cá thể ở Trung Quốc và 2 cá thể ở Việt Nam.