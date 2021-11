Báo động ồ ạt rút BHXH một lần

Từ khi thực hiện Luật BHXH năm 2014 (có hiệu lực từ năm 2016) đến hết năm 2020, toàn quốc có gần 3.200.000 người lao động (NLĐ) đề nghị và được giải quyết hưởng BHXH 1 lần, số lượng năm sau luôn cao hơn năm trước với tốc độ tăng trung bình mỗi năm khoảng 11,3%. Cụ thể: Năm 2016 là 500.174 người, năm 2017 là 560.137 người (tăng 12% so với năm 2016), năm 2018 là 666.482 người (tăng 19% so với năm 2017), năm 2019 là 707.184 người (tăng 6,1% so với năm 2018), năm 2020 là 761.081 người (tăng 7,62% so với năm 2019 và tăng 52,2% so với năm 2016). Những người hưởng chế độ BHXH 1 lần có độ tuổi từ trên 20 đến đủ 40 tuổi chiếm 80,9%.