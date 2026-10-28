Các nước xuất khẩu khí đốt thông qua Tuyên bố Moscow Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Phát biểu tại phiên họp toàn thể, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định vai trò quan trọng của Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt (GECF) trong việc thúc đẩy đối thoại giữa các quốc gia sản xuất và tiêu thụ năng lượng, đồng thời đóng góp vào sự ổn định của thị trường khí đốt thế giới.

Tổng thống Nga nhấn mạnh: “Cách đây 25 năm, Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt ban đầu được hình thành với mục tiêu trở thành một nền tảng chuyên gia và phân tích nhằm trao đổi kinh nghiệm, đánh giá và dự báo thị trường khí đốt. Hoạt động đối thoại của chúng ta vẫn đang phát triển theo đúng định hướng đó, không có bất kỳ âm mưu hậu trường hay nỗ lực thao túng thị trường nào. Các quốc gia tham gia Diễn đàn hiện nắm giữ tổng cộng 70% trữ lượng khí đốt tự nhiên của thế giới và chiếm khoảng 40% tổng lượng khí đốt xuất khẩu toàn cầu. Như vậy, các quốc gia của chúng ta đang có những đóng góp đáng kể vào việc bảo đảm an ninh năng lượng thế giới và sự phát triển cân bằng của các quốc gia cũng như các khu vực lớn”.

Phiên toàn thể Hội nghị thượng đỉnh lần thứ VIII Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt (Nguồn: Kremlin)

Theo Tổng thống Putin, nhu cầu khí đốt tự nhiên trên thế giới tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latin. Năm 2025, tiêu thụ khí đốt toàn cầu tăng 1,2%, đạt khoảng 4.200 tỷ m³. Dự báo đến giữa thế kỷ XXI, nhu cầu có thể tăng lên 5.500 tỷ m³ mỗi năm, trong khi thương mại khí đốt quốc tế dự kiến tăng khoảng 1,5 lần, lên 1.700 tỷ m³.

Tuy nhiên, thị trường khí đốt thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức do xung đột địa chính trị, gián đoạn các tuyến vận chuyển và những biện pháp hạn chế thương mại, công nghệ. Theo Tổng thống Nga, căng thẳng tại Trung Đông cùng những biến động trong chuỗi cung ứng năng lượng đã làm gia tăng rủi ro mất cân đối cung cầu, ảnh hưởng đến giá cả và các kế hoạch đầu tư dài hạn.

Trước tình hình trên, Tổng thống Putin đề xuất 3 hướng hợp tác ưu tiên giữa các nước xuất khẩu khí đốt, bao gồm bảo đảm ổn định nguồn cung, thúc đẩy đầu tư dài hạn và tăng cường hợp tác công nghệ. Phía Nga cũng đề nghị các quốc gia thành viên Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt nghiên cứu tối ưu hóa các tuyến vận chuyển khí đốt, tăng cường phối hợp ứng phó với những tình huống khủng hoảng, bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng và kêu gọi thúc đẩy các hợp đồng dài hạn.

Về hợp tác công nghệ, Tổng thống Putin cho biết Nga đang đẩy mạnh phát triển công nghệ sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt tại Bắc Cực, ứng dụng các giải pháp số và công nghệ mô phỏng trong thăm dò, khai thác khí đốt. Đáng chú ý, Nga đang xem xét khả năng hợp tác với Mỹ trong các dự án khí đốt tại Bắc Cực, đồng thời sẵn sàng mở rộng hợp tác công nghệ với các đối tác quốc tế.

Tại hội nghị, đại diện các nước thành viên và quan sát viên của Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì nguồn cung ổn định, bảo đảm khả năng tiếp cận năng lượng của các nước đang phát triển và thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng.

Tổng Thư ký Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt Philip Mshelbila cho rằng những gián đoạn nguồn cung thời gian gần đây cho thấy tính dễ bị tổn thương của hệ thống năng lượng toàn cầu, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng khí đốt và mở rộng đối thoại giữa các nước sản xuất với các quốc gia tiêu thụ.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Akmal Nasrullah bin Mohd Nasir nhấn mạnh nhu cầu khí đốt ngày càng gia tăng tại châu Á, đặc biệt là các nước ASEAN, đồng thời kêu gọi tăng cường đối thoại giữa các quốc gia sản xuất và tiêu thụ khí đốt. Trong khi đó, đại diện các quốc gia châu Phi kêu gọi tăng cường hỗ trợ tài chính, chuyển giao công nghệ và đầu tư vào các dự án khí đốt nhằm phục vụ phát triển kinh tế và giảm tình trạng thiếu hụt năng lượng.

Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo đã nhất trí thông qua Tuyên bố Moscow, trong đó nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của khí đốt tự nhiên đối với việc bảo đảm nguồn năng lượng có khả năng tiếp cận với chi phí hợp lý, cung cấp nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững trong dài hạn.

Hội nghị thượng đỉnh lần thứ VIII diễn ra đúng dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt, đánh dấu bước tiếp nối trong nỗ lực của các quốc gia sản xuất và xuất khẩu khí đốt nhằm tăng cường phối hợp, duy trì sự ổn định của thị trường và thúc đẩy hợp tác năng lượng trong dài hạn.