Bãi biển Sầm Sơn xuất hiện dòng nước đen vẩn đục

Theo thông tin từ UBND phường Sầm Sơn (Thanh Hóa), chiều ngày 8/7 trên mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh và video clip phản ánh hiện tượng nước chảy thành dòng, có màu sẫm đen thoát ra bãi biển Sầm Sơn.

Sự cố xảy ra tại cửa xả C4 trên đường Hồ Xuân Hương. (Ảnh cắt từ video).

Chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan vào cuộc xác định vị trí xảy ra sự việc được xác định tại cửa xả C4 trên đường Hồ Xuân Hương (đối diện Quảng trường biển).

Đây là hệ thống được thiết kế để thoát nước mưa cho khu Đô thị Quảng trường biển khi xảy ra bão lũ hoặc lượng mưa lớn vượt ngưỡng. Công trình này hiện chưa bàn giao cho địa phương quản lý.

Dòng nước đen vẩn đục chảy ra biển Sầm Sơn.

Qua xác minh, nguyên nhân xuất phát từ trận mưa cục bộ với lưu lượng rất lớn vào trưa ngày 8/7. Đúng thời điểm này, hệ thống van cửa gặp sự cố kỹ thuật, không thể đóng kín và vận hành theo thiết kế.

Hệ quả là nước mưa trong hệ thống thu gom bị rò rỉ trực tiếp ra bãi biển. Do lượng nước tràn ra ở thời điểm đầu cuốn theo bùn lắng và các tạp chất tích tụ lâu ngày, dòng nước có màu tối và vẩn đục. Sau đó ít phút, khi bùn lắng thoát hết, nước đã trong trở lại.

Lực lượng chức năng tổ chức đắp chặn dòng, lấp cát để xử lý tình huống.

Ngay khi sự việc xảy ra, UBND phường huy động các phương tiện, máy móc tại chỗ ngay lập tức tổ chức đắp chặn dòng, lấp cát để xử lý tình huống. Ngay cuối ngày 8/7, tình trạng được khắc phục triệt để, không còn nước chảy ra biển.