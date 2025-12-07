Miền Bắc có nơi rét đậm, Quảng Trị đến Gia Lai mưa to
Hôm nay, thời tiết miền Bắc tiếp tục duy trì rét về đêm và sáng sớm, vùng núi có nơi rét đậm. Từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa rào, có nơi mưa to và dông.
Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết cả nước ngày chủ nhật (7/12), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ.
Miền Bắc thời tiết không có thay đổi nhiều, trời rét.
Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.
Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ.
Thanh Hóa đến Huế nhiều mây; phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ; phía Nam có nơi trên 30 độ.
Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.
Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, riêng miền Đông 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.
TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng khắp Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Mức nhiệt thấp nhất phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-07/12/2025 06:14 AM (GMT+7)