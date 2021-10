Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão, mưa lớn dồn dập trút xuống miền Trung

Thứ Hai, ngày 25/10/2021 15:35 PM (GMT+7)

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão số 9 gây mưa lớn ở Trung Bộ, ngay sau đó, một đợt mưa khác lại trút xuống khu vực này, nguy cơ lũ chồng lũ.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Miền Trung liên tục hứng các đợt mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ chiều (25/10), áp thấp nhiệt đới đang ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 180km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 9 năm 2021.

Đến 13 giờ ngày 26/10, vị trí tâm bão ở cách bờ biển Khánh Hòa khoảng 160km, cách bờ biển Ninh Thuận khoảng 140km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 9 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, đi vào khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Nam Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai sáng 25/10, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, bão số 9 là cơn bão di chuyển nhanh và suy yếu nhanh. Mưa do bão cũng kết thúc nhanh.

Dự báo, từ ngày mai (26/10) đến hết ngày 27/10, do ảnh hưởng của bão/áp thấp nhiệt đới, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to.

Cụ thể: Từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Bình Thuận, Bắc Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ mưa từ 100-200mm, có nơi trên 200mm; Từ Bình Định đến Ninh Thuận và Nam Tây Nguyên 150-250mm, có nơi trên 300mm.

Ngay sau đó, từ ngày 27-30/10, khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió Đông.

Ông Trần Quang Hoài chủ trì cuộ họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ ở miền Trung.

Triển khai, sẵn sàng ứng phó với các đợt mưa lũ

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Trần Quang Hoài - Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai kiêm Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia theo dõi thông tin, kịp thời về diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 9.

Trên biển, ông Hoài đề nghị Bộ Giao thông vận tải tăng cường thông tin trên đài duyên hải để bà con biết vị trí nguy hiểm để trú tránh kịp thời. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tổng cục Thủy sản căn cứ tình hình thức tiễn để thông tin cho bà con. Lực lượng biên phòng tăng cường bắn pháo hiệu để cảnh báo cho tàu thuyền trên biển.

Trên đất liền, nhiều khu vực ở miền Trung và Tây Nguyên đã phải chịu ảnh hưởng của những đợt mưa lũ vừa qua và sắp tới sẽ tiếp tục hứng mưa lớn, do đó, ông Hoài đề nghị cần bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực ngập lụt, sạt lở. Ngoài ra, kiểm soát hệ thống giao thông, không chỉ ở quốc lộ mà còn ở các tuyến tỉnh lộ và huyện lộ.

Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai nhấn mạnh, hiện nay, đất đã bão hòa nước, do vậy, cần kiểm tra toàn bộ khu vực dân cư có nguy cơ sạt lở để kịp thời sơ tán. Đồng thời, đề nghị dừng tất cả các công trình đang thi công, nhất là việc thi công các nhà máy thủy điện, điện gió… chỉ trừ các bộ phận đang sửa chữa, khắc phục sạt lở đất ở ngành giao thông.

Ngoài ra, ông Hoài yêu cầu các hồ thủy điện phải theo dõi chặt chẽ, vận hành đúng quy trình. Khi vận hành xả lũ phải có thông tin kịp thời cho hạ du để bà con sơ tán kịp thời.

Nguồn: http://danviet.vn/ap-thap-nhiet-doi-sap-manh-thanh-bao-mua-lon-don-dap-trut-xuong-mien-trung-502...Nguồn: http://danviet.vn/ap-thap-nhiet-doi-sap-manh-thanh-bao-mua-lon-don-dap-trut-xuong-mien-trung-5020212510153533177.htm