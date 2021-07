Ảnh: Nhịp sống Hà Nội trong những ngày giãn cách phòng chống dịch COVID-19

Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng từ 27/04/2021 (Số liệu cập nhật lúc 14:46 28/07/2021) - Nguồn: Bộ Y tế (Số liệu cập nhật lúc28/07/2021) - Nguồn: Bộ Y tế STT Tỉnh Ca nhiễm mới

TP Hà Nội chính thức giãi cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ ngày 24/7, thời gian thực hiện giãn cách 15 ngày. Theo ghi nhận, trong những ngày giãn cách, đường phố Hà Nội vắng vẻ, nhịp sống của người dân chậm lại. Hình ảnh người dân chờ đèn đỏ nút giao cầu vượt An Dương – đường Thanh Niên (quận Tây Hồ).

Giờ cao điểm trên các tuyến đường vào trung tâm thành phố không còn cảnh xe cộ ùn tắc, thành phố yêu cầu người dân không ra đường khi không có lý do chính đáng. Trong 3 ngày thực hiện Chỉ thị, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính rất nhiều trường hợp vi phạm phòng chống dịch. Hình ảnh người dân trên đường Hoàng Quốc Việt, 7h30 sáng (28/7).

Theo ghi nhận của PV, đa số những người ra đường đều có lý do chính đáng và thực hiện nghiêm theo Chỉ thị. Người dân ra ngoài mua đồ thiết yếu, đeo mặt nạ chống giọt bắn.

Phố cổ Hà Nội vắng người đi lại, mua bán. Người dân ra đường chỉ mua đồ thiết yếu, các cửa hàng kinh doanh đều chăng dây, đảm bảo khoảng cách với khách hàng.

Trong ngày đầu Hà Nội thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố, lực lượng công an các phường đã đi tuần tra, lập chốt trên các tuyến đường… để xử lý những trường hợp ra ngoài với lý do không thực sự cần thiết. Hình ảnh lực lượng chức năng lập chốt trên phố Lê Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm) vào sáng nay (28/7). Người dân ra đường không có lý do chính đáng và không có đầy đủ giấy tờ cần thiết sẽ bị phạt từ 1-3 triệu đồng.

Tại chốt kiểm soát ở cổng làng Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm), những người giao đồ ăn, thực phẩm không có giấy tờ phải đứng ngoài, chờ người bên trong ra lấy. Hình ảnh trong sáng (26/7).

Bắt đầu từ tối 26/7, phường Nhật Tân đã phát thẻ đi chợ cho người dân. Phiếu được phát theo từng hộ gia đình, mua sắm luân phiên theo ngày chẵn hoặc lẻ

Theo ghi nhận, người dân được cấp thẻ có thông tin cụ thể của người được cấp. Người đi chợ thay cho việc khai báo y tế nhằm giữ lại thông tin người đã vào chợ để liên hệ khi có việc cần.

Cụ thể, thời gian đi chợ buổi sáng bắt đầu từ 6 giờ 45 phút đến 7 giờ 45 phút. Buổi chiều từ 15 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút vào thứ bảy. Cho rằng mô hình phát phiếu đi chợ, siêu thị tại quận Tây Hồ là cần thiết để bảo đảm giãn cách, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các quận, huyện, thị xã nghiên cứu triển khai ngay.

Tại đây, rào chắn được quây khắp các lối ra vào chợ, cùng với bảng hiệu tuyên truyền

Người dân giữ khoảng cách khi đi chợ

Một cửa hàng bán rau, củ, quả… trên phố Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa) đã lắp những tấm chắn nilon lớn phòng dịch.

Một người dân mua bánh mì trước cổng chợ Nhật Tân phải đứng đúng chỗ đã đánh dấu nhằm giữ đúng khoảng cách với người bán (khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp).

Những người nông dân trồng đào, trồng hoa… ở phường Nhật Tân cũng được phát thẻ lao động. Đi vào, đi ra họ phải trình thẻ để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, thẻ chỉ dành cho 1 người.

Sáng nay, ngày đầu tiên phường Đức Thắng (quận Bắc Từ Liêm) đã lập 4 chốt chặn ra vào các khu vực trên địa bàn nhằm kiểm tra "phiếu đi đường" cũng như lý do đi ra ngoài của người dân.

Trước đó, mỗi gia đình chỉ 1 người được ra ngoài 1 lần trong ngày để mua nhu yếu phẩm

Những trường hợp không có "phiếu đi đường" đi vào khu vực phường Đức Thắng đều bị quay đầu xe. Tại chốt kiểm dịch, lực lượng chức năng cũng khuyên người dân nên hạn chế ra đường vì hiện dịch COVID -19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn TP Hà Nội.

Những nhân viên chăm sóc cây xanh vẫn làm việc bình thường trên phố Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy) trong những ngày giãn cách.

Những lao động đưa các mặt hàng thiết yếu vào chợ để đảm bảo nguồn thực phẩm cho người dân trong 15 ngày giãn cách.

