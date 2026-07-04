Anh hùng Ngô Thị Tuyển qua đời

Ông Lê Bá Hải, Chủ tịch UBND phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, cho biết bà Ngô Thị Tuyển từ trần lúc hơn 9h ngày 4/7 tại nhà riêng trên phố Trường Thi. Lễ truy điệu được tổ chức lúc 14h ngày 5/7 tại tư gia, sau đó bà được an táng tại nghĩa trang Chợ Nhàng, tỉnh Thanh Hóa.

Bà Ngô Thị Tuyển tại lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Hàm Rồng, năm 2025. Ảnh: Lê Hoàng

Bà Ngô Thị Tuyển sinh năm 1946, quê ở phường Nam Ngạn, nay là phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Đầu năm 1965, khi không quân Mỹ đánh phá cầu Hàm Rồng nhằm cắt đứt tuyến chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam, bà tham gia dân quân Nam Ngạn, chiến đấu bảo vệ cây cầu chiến lược.

Trong trận đánh ngày 4/4/1965, khi trận địa phòng không đang cần tiếp đạn khẩn cấp, nữ dân quân 19 tuổi nhờ đồng đội đặt lên vai hai hòm đạn pháo 37 mm dính chặt vào nhau, nặng 98 kg, rồi vượt mưa bom tới trận địa. Thời điểm đó, bà chỉ nặng khoảng 44 kg.

Hình ảnh cô gái nhỏ bé vác hòm đạn gấp hơn hai lần trọng lượng cơ thể nhanh chóng trở thành biểu tượng về ý chí, lòng dũng cảm của quân và dân Hàm Rồng.

Sau hai ngày chiến đấu, quân và dân Hàm Rồng - Nam Ngạn bắn rơi 47 máy bay Mỹ, bảo vệ an toàn cầu Hàm Rồng, làm nên một trong những chiến thắng tiêu biểu của lực lượng phòng không miền Bắc.

Nữ dân quân Ngô Thị Tuyển, người con gái làng Nam Ngạn chỉ nặng 44 kg nhưng vác trên vai hai hòm đạn tổng trọng lượng 98 kg, tiếp tế cho đồng đội đánh Mỹ, giữ cầu Hàm Rồng. Ảnh: Tư liệu

Với thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 1/1/1967, khi mới 21 tuổi, bà Ngô Thị Tuyển được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Bà là phụ nữ đầu tiên ở miền Bắc được nhận danh hiệu này.

Anh hùng Ngô Thị Tuyển còn được tặng hai huân chương Chiến công hạng ba, huy hiệu Bác Hồ, từng ba lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau chiến tranh, bà tiếp tục học tập, công tác tại Tỉnh đoàn Thanh Hóa rồi chuyển sang làm việc tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Thanh Hóa, sau đó là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm 1998, bà nghỉ hưu với quân hàm trung tá.