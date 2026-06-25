Anh hùng La Văn Cầu từ trần

Anh hùng La Văn Cầu thường trú tại ngõ 167, phố Tây Sơn, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội. Ông là thương binh có tỉ lệ thương tật 71%.

Tên tuổi của Anh hùng La Văn Cầu gắn liền với chiến công bất tử tại cứ điểm Đông Khê trong Chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950.

Khi được giao nhiệm vụ mang bộc phá đánh lô cốt đầu cầu mở đường cho đơn vị tiến công, ông bị đạn địch bắn giập nát cánh tay phải. Trong tình thế hiểm nghèo, với ý chí "còn sống còn chiến đấu", Anh hùng La Văn Cầu đã yêu cầu đồng đội chặt đứt phần cánh tay bị thương, tiếp tục dùng tay còn lại ôm khối bộc phá lao lên phá hủy lô cốt địch, mở đường cho đơn vị xung phong giành thắng lợi.

Chiến công ấy đã trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng quả cảm, tinh thần quyết chiến quyết thắng và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 19-5-1952, anh hùng La Văn Cầu vinh dự là một trong bảy chiến sĩ đầu tiên trên cả nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tại Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất.

Trở về cuộc sống đời thường, anh hùng La Văn Cầu tiếp tục tham gia công tác xã hội. Ông nguyên là ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông sinh năm 1932, là người dân tộc Tày, quê tại xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng). Tham gia quân đội năm 1948, ông chiến đấu trong Đại đội 671, Trung đoàn 174, Đại đoàn 316 và được kết nạp Đảng năm 1950. Đến nay, ông có 76 năm tuổi Đảng.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, ông trực tiếp tham gia 29 trận đánh lớn nhỏ, lập nhiều chiến công. Trước Chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950, ông góp mặt trong trận phục kích Bông Lau - Lũng Phầy, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, góp phần tạo thế cho chiến trường Cao Bằng.

Ông được phong quân hàm Đại tá và nghỉ hưu năm 1996.

Sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục tham gia công tác xã hội, là nguyên Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Với những cống hiến to lớn, ông được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Quân công hạng Nhì, Huân chương Quân công hạng Ba và Huân chương Kháng chiến hạng Nhất.