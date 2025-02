Người đàn ông ở Nam Định kể giây phút nghẹt thở lao xuống sông Hồng cứu người

Ngày 28/2, mạng xã hội đăng tải nhiều bài viết về người đàn ông ở Nam Định nhảy xuống sông Hồng cứu người phụ nữ đang chới với giữa dòng nước.

Theo tìm hiểu, người đàn ông đó là anh Nguyễn Văn Hảo (SN 1991), thuộc lực lượng an ninh cơ sở, kiêm dân quân tự vệ xã Giao Hương (huyện Giao Thủy, Nam Định).

Phút sinh tử giữa dòng nước xiết

Anh Hảo kể lại, khoảng 11h20 cùng ngày, trên đường đi tập huấn dân quân tự vệ về nhà, khi đến đoạn gần Điếm Cống Cồn Ba (xã Hồng Thuận, huyện Giao Thuỷ), anh nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt từ giữa sông Hồng vọng lại.

Nhìn xuống sông, anh thấy một người phụ nữ đang chới với, cố vẫy tay kêu cứu giữa dòng nước xiết.

Người phụ nữ bị trượt chân ngã xuống sông Hồng, bị dòng nước cuốn ra xa

Không chần chừ, anh Hảo bảo người đang đi cùng dừng xe, rồi anh lao thẳng xuống sông cứu người.

“Lúc đó tình thế rất nguy cấp, người đã trôi cách bờ khoảng 7-8m. Tôi chỉ sợ bà ấy đuối sức nên vội lao xuống sông rồi bơi ra cứu người, nhanh phút nào hay phút đó.

Hôm nay, dòng nước chảy mạnh, trời lại lạnh, việc đưa người vào bờ khá khó khăn”, anh Hảo kể.

Anh Hảo chia sẻ thêm, anh vốn là quân nhân hải quân xuất ngũ nên đã được huấn luyện bơi lội và xử lý tình huống dưới nước nên sau một hồi vật lộn giữa dòng nước, anh đã đưa được người phụ nữ lên bờ an toàn.

Thấy có người kêu cứu ở dưới sông, anh Hảo không chần chừ lao xuống, bơi ra đưa người gặp nạn lên bờ an toàn

Khi đưa được người gặp nạn lên bờ, thấy người phụ nữ đã kiệt sức và run rẩy vì lạnh, anh Hảo vội cởi chiếc áo dân quân của mình khoác lên cho bà giữ ấm, đồng thời liên hệ ngay với Công an xã Hồng Thuận để xác minh danh tính và tìm kiếm người nhà.

Qua xác minh, người phụ nữ gặp nạn là bà P.T.C. (SN 1960, trú tại xã Hồng Thuận). Bà C. không may bị trượt chân ngã xuống sông và bị dòng nước cuốn trôi. Công an xã Hồng Thuận cùng anh Hảo đã liên hệ với gia đình để đưa bà C. về nhà an toàn.

Khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người không khỏi xúc động, dành hàng loạt lời khen ngợi cho hành động dũng cảm của anh Hảo.

Anh khiêm tốn nói: "Tôi nghĩ việc đầu tiên khi thấy người gặp nạn thì phải cứu giúp trước. Ai trong hoàn cảnh của tôi cũng sẽ làm vậy thôi".

Lãnh đạo Công an xã Hồng Thuận cho biết, hành động dũng cảm của anh Hảo xứng đáng được biểu dương. Công an xã đã báo cáo lên chính quyền địa phương và đề xuất tuyên dương, khen thưởng anh.