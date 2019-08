Ai là chủ đầu tư của hệ thống trường Gateway?

Dưới đây là những lời hay ý đẹp mà bà Hạnh từng gửi đến các phụ huynh để họ cho con tới học: "Kính gửi bậc phụ huynh Thay mặt Ban lãnh đạo Hệ thống Trường Mầm non Quốc tế Sakura Montessori (SMIS), tôi xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe tới quý phụ huynh và những đối tác quan tâm đến phương pháp giáo dục Montessori tại Việt Nam.Thưa quý vị, có lẽ tất cả chúng ta không ai là không mong muốn mang đến cho con em của mình những điều tốt đẹp nhất. Chúng ta tìm hiểu mọi nguồn kiến thức và nạp vào cơ thể gần như hết thảy thứ gì được cho là hữu ích đối với sự phát triển thể chất và trí thông minh của trẻ từ khi chúng mới chỉ là những phôi thai.Chúng ta dành trọn vẹn tình yêu thương và đầy đủ mối quan tâm, lo lắng dành cho con, vui buồn, khóc cười trước mỗi thay đổi từ con. Chúng ta lo lắng, trăn trở tìm những đơn vị giáo dục uy tín để gửi gắm con em mình từ khi chúng chuẩn bị bước vào lứa tuổi nhà trẻ, v.v…Với tư cách là một phụ huynh, tôi cũng như quý vị luôn mong muốn tạo ra một môi trường giáo dục an toàn, cung cấp tối đa kiến thức, kỹ năng để trẻ em của chúng ta có thể trưởng thành một cách hoàn thiện nhất. Vì vậy, SMIS phát triển hướng đến môi trường giáo dục mầm non thân thiện, tràn ngập tiếng cười trẻ thơ với phương pháp Montessori của hệ thống giáo dục mầm non chuẩn Quốc tế, kết hợp những ưu điểm của phương pháp giáo dục mầm non NhậtBản và chương trình chuẩn giáo dục Việt Nam. Từ đây, trẻ sẽ được phát triển tư duy, nhân cách, cá tính bản thân một cách tối đa thông qua các hoạt động có tính thu hút và khuyến khích trẻ khám phá thế giới. Với phương châm “Tình yêu thương vô điều kiện và đặt ra giới hạn cho các hành vi”, Sakura Montessori tự hào là hệ thống Trường Mầm non Quốc tế tin cậy của các bậc làm cha mẹ, chắp cánh ước mơ, niềm yêu thích học hỏi, khám phá thế giới cho con trẻ.Trong suốt 8 năm hoạt động, nhận được tin tưởng của Quý phụ huynh, Hệ thống trường Mầm non Quốc tế Sakura Montessori (SMIS) đã phát triển cơ sở tại 5 tỉnh, thành Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Nình, Thái Bình và rất nhiều tỉnh, thành khác trong tương lai.Chúng tôi sẽ rất hân hạnh được đón tiếp quý vị đến với SMIS để quý vị có thể cùng với chúng tôi tận mắt chứng kiến sự trưởng thành kỳ diệu mỗi ngày của con trẻ ở nơi đây. Hà Nội ngày 1 tháng 7 năm 2018Chủ tịch HĐQT nhà trườngTrần Thị Hồng Hạnh”