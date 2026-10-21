Ai đánh rơi đồng hồ Rolex và tập tiền 500.000 đồng ở Hà Nội?

Ngày 21/10, Công an phường Cầu Giấy cho biết đã tiếp nhận thông tin 2 vụ việc người dân nhặt được tài sản và chủ động giao nộp cho cơ quan công an để tìm người đánh mất.

Hình ảnh chiếc đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Rolex Oyster Perpetual Datejust do dân nhặt được trình báo Công an phường Cầu Giấy. Ảnh: CACC

Đến nay, lực lượng chức năng chưa xác định được chủ sở hữu hợp pháp của các tài sản. Công an phường Cầu Giấy thông báo đặc điểm cụ thể, đề nghị người dân phối hợp cung cấp thông tin để sớm tìm lại chủ nhân.

Theo đó, tài sản thứ nhất là đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Rolex Oyster Perpetual Datejust, có vỏ và dây bằng kim loại màu trắng bạc, mặt đồng hồ màu đen. Đồng hồ đã qua sử dụng.

Tài sản thứ hai gồm một đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Swarovski màu vàng hồng, dây da màu hồng, mặt đồng hồ màu đỏ và một tập tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Những tài sản này được người dân nhặt tại khu vực trước số 265 đường Cầu Giấy, phường Cầu Giấy vào ngày 4/10, sau đó chủ động giao nộp cho cơ quan công an.

Công an phường Cầu Giấy đề nghị người là chủ sở hữu hợp pháp hoặc biết thông tin liên quan đến các tài sản trên liên hệ với cơ quan công an để được hướng dẫn xác minh, giải quyết theo quy định.

Hình ảnh đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Swarovski kèm theo tập tiền mệnh giá 500.000 đồng. Ảnh: CACC

Khi đến nhận lại tài sản, người dân cần cung cấp thông tin, tài liệu hoặc các căn cứ cần thiết để chứng minh quyền sở hữu hợp pháp.

Thông tin liên hệ: Công an phường Cầu Giấy (số 188 Nguyễn Khánh Toàn, phường Cầu Giấy). Cán bộ tiếp nhận, xác minh là anh Ngô Mạnh Toàn, số điện thoại 0986.616.161.