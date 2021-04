Ai đã tiếp tay tẩu tán tài sản trong vụ tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không?

Bản án sơ thẩm thể hiện: Rạng sáng 30-1-2020, Nguyễn Trần Hoàng Phong lái xe Mercedes đi từ tầng hầm tòa nhà số 108 Hồng Hà (quận Tân Bình) về ngã tư Hoàng Minh Giám (quận Phú Nhuận). Khi đến số 123 Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận, do không làm chủ được tốc độ, Phong lao xe sang trái làn đường ngược chiều, tông trực diện vào xe máy do ông Lê Mạnh Thường (tài xế Grabbike) điều khiển chở chị Hường đang lưu thông theo chiều ngược lại. Cú tông với tốc độ cao khiến ông Thường tử vong tại bệnh viện, còn chị Hường bị đa chấn thương với tỉ lệ thương tật 79%. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Phong bỏ trốn rồi đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Phong khai 2 ngày trước khi xảy ra tai nạn có đi quán bar ở tỉnh Bình Thuận. Kết quả kiểm tra sau tai nạn cho thấy Phong dương tính với chất ma tuý. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Trần Hoàng Phong không có giấy phép lái xe, chạy xe 84 km/giờ (vượt quá tốc độ cho phép 50km/giờ) gây ra vụ tai nạn. Hiện Nguyễn Trần Hoàng Phong chưa bồi thường thiệt hại cho chị Hường và gia đình ông Thường. Sau khi xảy ra tai nạn, do đi lại khó khăn với thương tật lớn, chị Hường không thể trở lại với công việc tiếp viên hàng không và cuộc sống bị xáo trộn. Hiện chị đang ở nhà bán hàng kiếm sống.