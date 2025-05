7 người thương vong do mưa lớn ở Bắc Kạn

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Kạn gửi Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến 18h chiều nay (18/5), mưa lớn đã gây ra thiệt hại rất nặng nề tại Bắc Kạn.

Tại thôn Tẩn Lượt, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể có 2 trường hợp bị chết do lũ quét là ông N.V.B (sinh năm 1945) và bà D.T.M (sinh năm 1945). Khu vực này cũng có một người bị thương nhẹ do lũ quét là ông T.V.D (sinh năm 1969).

Tại thôn Phiêng Khăm, xã Yến Dương, huyện Ba Bể cũng ghi nhận 2 người chết do sạt lở đất là ông L.H.V (sinh năm 1978) và bà T.T.Đ (sinh năm 1960 - mẹ vợ của ông L.H.V). Hai người bị thương là ông L.N.P (sinh năm 1958) và bà L.T.Đ (sinh năm 1981).

Mưa lớn kéo theo lũ quét, sạt lở đất cũng làm 23 nhà bị sạt lở, nứt tường, lún nền (gồm 18 nhà tại xã Xuân Lạc, hai nhà tại xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn và 3 nhà tại xã An Thắng, huyện Pác Nặm, trong đó hai nhà có nguy cơ sạt lở cao). Tại huyện Ba Bể nhiều nhà ở của người dân bị hư hỏng, sạt lở chưa được thống kê.

Hiện trường vụ lũ quét ở huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Về Nông nghiệp, cơ quan chức năng ghi nhận 40,13ha ngô và lúa bị ngập, hơn 110 con vật bị chết, tập trung tại huyện Ngân Sơn, Chợ Đồn và Ba Bể.

Ngoài ra trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở, tắc tràn, đá lăn như đường bê tông kết nối từ ĐT 258, đường vòng hồ Ba Bể, đường ĐT253, đường ĐT257B.

Mưa lớn cũng làm sạt lở 30m tuyến đường liên thôn tại xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn. Một tuyến đường liên thôn xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn bị sạt lở đất khiến phương tiện ô tô không di chuyển qua được. Ngoài ra có 4 cột điện, 5 cây cầu cứng, 2 cầu treo, 2 tràn liên hợp và 3 kè bên suối bị hư hại.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, ngay khi nhận tin về sự cố, Lãnh đạo UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy về phòng chống thiên tai tỉnh và các sở, ngành đã thành lập các đoàn công tác xuống các địa phương bị thiệt hại, trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, thăm hỏi động viên kịp thời các gia đình có người bị chết, bị thương, nhà ở bị thiệt hại và hỗ trợ bước đầu giúp người dân giảm bớt khó khăn.

Trước đó, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 3.000m hoạt động mạnh, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, mưa lớn nhất tập trung tại huyện Ba Bể, Pác Nặm, Chợ Đồn. Lượng mưa đo được tại các trạm từ 76mm-215mm trong nửa ngày. Lượng mưa cao nhất tại các trạm Yến Dương 214.6mm, Nam Cường 172.2mm, Xuân Lạc 155.4mm.

Dự báo trong đêm 18/5, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Từ ngày 19/5, mưa giảm. Sau đó, khoảng 22/5, khu vực này lại đón mưa dông trở lại, làm tăng nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi.

Khu vực vùng núi Bắc Bộ đang bước vào mùa mưa năm nay. Trước đó, mưa lớn cực đoan đã gây ra thiệt hại về người và của tại các địa phương như Lào Cai, Lai Châu.