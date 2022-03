7 ngày qua, số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội liên tục giảm

Thứ Hai, ngày 21/03/2022 08:02 AM (GMT+7) Chia sẻ

Tuần qua, Hà Nội vẫn là địa phương đứng đầu cả nước về số ca mắc COVID-19, nhưng số ca mắc tại thành phố này đang giảm liên tiếp nhiều ngày.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 09:24 21/03/2022 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm qua Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm qua TỔNG +141.149 7.950.382 41.845 63 1 Hà Nội +19.065 1.170.372 1.206 4 2 TP.HCM +1.462 582.747 20.325 2 3 Nghệ An +9.333 345.848 128 0 4 Phú Thọ +5.747 228.813 72 3 5 Lạng Sơn +4.635 106.628 64 2 6 Đắk Lắk +4.595 102.254 131 3 7 Lào Cai +4.358 111.937 30 0 8 Vĩnh Phúc +4.162 260.675 19 0 9 Tuyên Quang +3.950 94.071 12 0 10 Bắc Giang +3.853 252.313 85 2 11 Hải Dương +3.724 314.225 101 0 12 Hòa Bình +3.644 150.719 99 2 13 Gia Lai +3.502 43.730 85 7 14 Sơn La +3.375 109.622 0 0 15 Quảng Bình +3.347 77.565 62 0 16 Yên Bái +3.342 72.924 9 0 17 Thái Bình +3.309 141.011 20 0 18 Thái Nguyên +2.866 141.126 94 1 19 Bắc Ninh +2.853 296.660 122 0 20 Hưng Yên +2.838 157.361 5 0 21 Điện Biên +2.778 62.546 14 0 22 Quảng Ninh +2.693 222.900 98 2 23 Bình Định +2.564 103.747 257 1 24 Cà Mau +2.441 118.482 320 1 25 Cao Bằng +2.321 58.389 33 1 26 Bến Tre +2.227 75.386 440 1 27 Lai Châu +2.066 47.294 0 0 28 Quảng Trị +1.943 54.057 34 0 29 Lâm Đồng +1.938 61.152 110 1 30 Hà Nam +1.888 56.691 55 0 31 Bình Phước +1.812 98.880 206 2 32 Bắc Kạn +1.809 28.609 14 0 33 Hà Giang +1.760 78.996 71 0 34 Vĩnh Long +1.760 74.025 801 1 35 Nam Định +1.634 219.975 138 2 36 Trà Vinh +1.353 54.099 259 3 37 Tây Ninh +1.266 113.398 853 1 38 Phú Yên +1.213 39.769 106 0 39 Đắk Nông +1.196 38.471 42 0 40 Bình Dương +1.175 359.610 3.422 2 41 Ninh Bình +1.118 77.211 86 1 42 Kon Tum +1.051 16.329 0 0 43 Thanh Hóa +918 124.869 96 0 44 Bà Rịa - Vũng Tàu +823 59.984 475 0 45 Đà Nẵng +765 85.903 316 0 46 Khánh Hòa +751 108.378 342 1 47 Hải Phòng +613 109.638 134 0 48 Thừa Thiên Huế +600 34.481 171 0 49 Quảng Ngãi +585 31.828 107 0 50 Bình Thuận +518 44.893 454 0 51 Quảng Nam +331 40.113 118 0 52 Bạc Liêu +267 42.741 421 2 53 An Giang +175 37.385 1.347 3 54 Đồng Nai +165 104.977 1.820 3 55 Long An +161 45.723 991 0 56 Cần Thơ +112 47.996 930 1 57 Đồng Tháp +92 49.140 1.023 2 58 Kiên Giang +89 36.769 941 3 59 Ninh Thuận +65 8.036 56 0 60 Tiền Giang +53 35.517 1.238 0 61 Hậu Giang +51 16.955 212 0 62 Sóc Trăng +49 33.635 599 2 63 0 0 0 0 64 0 0 0 0 65 0 0 0 0 66 0 0 0 0 67 0 0 0 0 68 Hà Tĩnh 0 30.804 26 1 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 21/03/2022 Số mũi đã tiêm toàn quốc 201.828.138 Số mũi tiêm hôm qua 167.693

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (từ 14-20/3), Hà Nội vẫn là địa phương đứng đầu cả nước về số ca mắc COVID-19 với tổng số 169.786 ca, tuy nhiên, số ca nhiễm trong ngày đã giảm liên tiếp trong 7 ngày.

So với 1 tuần trước đó (7-13/3), số ca mắc tại Hà Nội đã giảm khá nhiều với 48.564 ca, thế nhưng vẫn cao hơn 33.852 ca so với tuần 28/2-6/3 và cao hơn 109.039 ca so với tuần 21-27/2.

Về số ca tử vong, theo số liệu của Bộ Y tế, Hà Nội có tổng số 42 ca tử vong, giảm mạnh so với những tuần trước đó. So với tuần 7-13/3, Hà Nội đã giảm 31 ca; so với tuần 28/2-6/3 giảm 78 ca; so với tuần 21-27/2 giảm 108 ca.

Hiện Hà Nội đã mở lại hầu hết hoạt động kinh doanh, dịch vụ, phố đi bộ… chỉ còn karaoke, massage, quán bar... chưa được hoạt động.

UBND thành phố cũng yêu cầu Sở GD-ĐT sớm có hướng dẫn cụ thể để các quận, huyện, thị xã căn cứ vào số ca mắc để chủ động quyết định việc dạy học trực tiếp cho học sinh từ lớp 7 - 12 phù hợp tình hình mới.

Về công tác tiêm chủng, tính đến hết ngày 19/3, Hà Nội có 81,3% số người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm mũi nhắc lại vắc xin COVID-19. Bên cạnh đó, gần 100% người cần tiêm mũi bổ sung đã được tiêm chủng.

