Tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội trong 7 ngày qua (10-16/1)

Thứ Hai, ngày 17/01/2022 07:43 AM (GMT+7) Chia sẻ

Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước về số ca mắc COVID-19 trong tuần qua. Cấp độ dịch toàn thành phố vẫn cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, vùng vàng).

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 09:18 17/01/2022 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm qua Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm qua TỔNG +15.643 2.017.268 35.574 129 1 Hà Nội +2.982 88.429 274 0 2 TP.HCM +289 511.257 20.084 15 3 Đà Nẵng +888 18.523 85 0 4 Khánh Hòa +680 57.309 245 8 5 Bình Phước +661 40.413 113 7 6 Bình Định +599 26.169 93 2 7 Bến Tre +556 32.589 311 0 8 Tây Ninh +446 85.179 764 0 9 Bắc Ninh +442 17.540 21 0 10 Hưng Yên +405 10.525 2 0 11 Cà Mau +395 46.884 242 0 12 Thanh Hóa +384 12.649 10 0 13 Quảng Ngãi +375 9.384 29 0 14 Hải Dương +346 6.373 6 0 15 Vĩnh Long +340 50.782 561 6 16 Trà Vinh +295 34.769 191 5 17 Quảng Ninh +286 7.890 4 0 18 Vĩnh Phúc +271 5.922 8 0 19 Thừa Thiên Huế +257 17.729 94 1 20 Quảng Nam +255 9.107 15 0 21 Bà Rịa - Vũng Tàu +245 29.748 300 0 22 Bắc Giang +235 10.510 18 0 23 Lâm Đồng +235 12.973 37 3 24 Nam Định +230 6.003 5 0 25 Lạng Sơn +221 2.752 7 0 26 Hòa Bình +207 4.033 6 0 27 Thái Bình +175 4.533 0 0 28 Nghệ An +173 10.099 35 0 29 Đắk Nông +157 6.846 17 1 30 Bạc Liêu +150 33.844 315 3 31 Gia Lai +137 8.831 26 0 32 Phú Yên +133 8.925 49 1 33 Hà Giang +125 10.459 14 0 34 Tuyên Quang +124 2.036 0 0 35 Sơn La +117 2.620 0 0 36 Đồng Tháp +115 46.473 825 28 37 Thái Nguyên +112 4.420 1 0 38 Bình Thuận +107 28.227 344 3 39 Hậu Giang +107 14.900 115 6 40 Kiên Giang +103 32.168 676 9 41 Lào Cai +96 1.567 0 0 42 Phú Thọ +90 4.567 7 0 43 Tiền Giang +86 34.597 1.121 7 44 An Giang +82 34.622 1.204 0 45 Ninh Bình +82 2.185 0 0 46 Quảng Bình +77 4.641 7 0 47 Quảng Trị +74 3.348 4 0 48 Cần Thơ +73 43.777 775 9 49 Đồng Nai +68 99.231 1.599 7 50 Hà Nam +66 3.839 0 0 51 Bình Dương +61 291.917 3.335 2 52 Hà Tĩnh +61 2.037 6 0 53 Long An +58 41.085 964 4 54 Điện Biên +55 1.326 0 0 55 Lai Châu +49 604 0 0 56 Sóc Trăng +43 31.978 473 2 57 Yên Bái +42 1.466 0 0 58 Ninh Thuận +39 6.519 53 0 59 Kon Tum +38 1.484 0 0 60 Cao Bằng +35 1.171 1 0 61 Bắc Kạn +8 708 0 0 62 Hải Phòng 0 20.608 17 0 63 Đắk Lắk 0 14.169 66 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 16/01/2022 Số mũi đã tiêm toàn quốc 168.960.116 Số mũi tiêm hôm qua 956.953

Theo số liệu công bố của Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (10-16/1), Hà Nội đứng đầu cả nước về số ca mắc COVID-19 với tổng số 20.419 ca, trung bình 2.917 ca/ngày.

Theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất của UBND TP, toàn thành phố vẫn cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, vùng vàng). 7 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 3 (nguy cơ cao, vùng cam). 23 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 2 (vùng vàng).

Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính từ đợt dịch thứ 4 (29/4/2021) đến nay, Hà Nội đã có tổng cộng 91.370 F0; cộng dồn số ca tử vong là 337 người.

Số ca mắc mới từ 10-16/1 cao hơn so với 2 tuần liền kề trước đó. Số ca tử vong trong tuần (10-16/1/2022) là 70 ca, tăng lần lượt 35 ca so với tuần từ 3-9/1/2022 và 20 ca so với tuần từ 27/12/2021-2/1/2022.

Về tiêm vắc xin phòng COVID-19, đến hết ngày 16/1, Hà Nội đã triển khai tiêm hơn 13 triệu liều. Thành phố cũng đã tiêm được hơn 254.000 mũi bổ sung và hơn 1,4 triệu mũi nhắc lại.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/tinh-hinh-dich-covid-19-tai-ha-noi-trong-7-ngay-qua-10-16/1-c2a23939.html