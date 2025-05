Anh, EU đạt thỏa thuận bước ngoặt hậu Brexit

Ngày 19-5, Anh và Liên minh châu Âu (EU) đạt được một thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm xóa bỏ một số rào cản thương mại hậu Brexit (Anh rời khỏi EU) và tăng cường hợp tác về an ninh và quốc phòng, trong bối cảnh hai bên cố gắng giảm phụ thuộc vào Mỹ, theo tờ The New York Times.

Thỏa thuận được Thủ tướng Anh Keir Starmer và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố tại Lancaster House (London). Điều này giúp hai bên hợp tác chặt chẽ hơn sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng châu Âu sẽ cần hành động nhiều hơn để tự bảo vệ mình cũng như công bố thuế đối ứng cao với hàng chục nền kinh tế, trong đó có Anh và EU.

Thủ tướng Starmer cho biết thỏa thuận này đánh dấu "một kỷ nguyên mới trong mối quan hệ” của Anh và EU sau 9 năm Anh trưng cầu dân ý với tỉ lệ sít sao để rời khỏi khối này.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa (từ trái qua) tại London hôm 19-5. Ảnh: POOL

Còn bà Von der Leyen cho rằng động thái này đã gửi đi một thông điệp rằng vào thời điểm bất ổn toàn cầu và khi châu Âu phải đối mặt mối đe dọa lớn nhất trong nhiều thế hệ thì các nước châu Âu vẫn đoàn kết.

Theo The New York Times, phần quan trọng nhất của thỏa thuận giữa Anh và EU là quan hệ đối tác an ninh sẽ thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai bên.

Theo đó, thỏa thuận cho phép hai bên tập hợp tốt hơn các nguồn lực và chia sẻ công nghệ và thông tin tình báo trong bối cảnh mối đe dọa từ Nga vẫn đang hiện hữu và Mỹ miễn cưỡng hơn trong việc bảo vệ an ninh châu Âu. Thỏa thuận này cũng có thể mở đường cho các công ty Anh tham gia đầy đủ vào chương trình cho vay trị giá 150 tỉ euro của EU dành cho mua sắm quốc phòng để củng cố khả năng phòng thủ của khối.

Bên cạnh đó, theo thỏa thuận, các nước châu Âu sẽ được khuyến khích cho phép người Anh dùng cổng điện tử ở châu Âu khi thông quan và việc di chuyển cùng với vật nuôi xuyên biên giới cũng sẽ dễ dàng hơn.

Thỏa thuận giữa Anh và EU cũng bao gồm các kế hoạch cho một chương trình mới cho phép những người trẻ tuổi châu Âu đi du lịch và làm việc tại Anh và ngược lại. Đây là vấn đề nhạy cảm về mặt chính trị tại Anh khi chính phủ nước này đang cố gắng cắt giảm số lượng người nhập cư.

Cạnh đó, phía Anh cho biết việc thiết lập lại quan hệ với EU sẽ giảm bớt thủ tục hành chính cho các nhà sản xuất nông nghiệp, giúp thực phẩm rẻ hơn, góp phần cải thiện an ninh năng lượng.

Việc bán một số sản phẩm thịt của Anh tại EU sẽ có thể được thực hiện trở lại, đồng thời sẽ dừng một số kiểm tra hải quan đối với các sản phẩm động vật và thực vật.