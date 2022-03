Dịch COVID-19 từ 21-27/3: Số F0 khỏi bệnh tăng cao

Mặc dù số ca nhiễm COVID-19 mới (F0) vẫn còn cao, nhưng bù lại F0 khỏi bệnh đã cao hơn nhiều và số trường hợp tử vong đã giảm mạnh hơn nữa.

Nếu như tuần trước (14 - 20/3) chỉ có một ngày duy nhất số F0 khỏi bệnh cao hơn số F0 mới phát hiện, thì cả 7 ngày của tuần này (21 - 27/3) đều ghi nhận số khỏi bệnh cao hơn - thậm chí cao hơn gấp đôi so với số ca nhiễm COVID-19 mới trong cùng ngày (ngày 27/3).

Ngoài ra, diễn biến dịch COVID-19 thông qua các báo cáo ngày của Bộ Y tế, còn cho thấy rõ xu hướng F0 mới liên tục giảm theo từng ngày - từ 131.709 F0 hôm thứ Hai (ngày 21/3) xuống 91.916 F0 hôm Chủ nhật (ngày 27/3). Trong khi đó, F0 khỏi bệnh luôn ở mức cao từ ít nhất 164.553 trường hợp (ngày 26/3) tới 192.465 trường hợp (ngày 23/3).

Xu hướng này cũng tương tự khi so với các tuần trước: Số F0 khỏi giảm mạnh, trong khi F0 khỏi bệnh tăng cao. Đáng chú ý là số trường hợp tử vong trong tuần tiếp tục được kéo giảm xuống mức thấp hơn, còn 426 trường hợp - thấp hơn 69 trường hợp so với tuần liền trước và thấp hơn hàng trăm trường hợp so với các tuần trước nữa.

Hà Nội và TP.HCM cũng không đứng ngoài xu hướng. Hà Nội từ trung bình 24.541 F0/ngày trong tuần 14 - 20/3 đã giảm khoảng một nửa, chỉ còn 12.871 F0 trong tuần 21 - 27/3. TP.HCM từ 1.996 F0 trong tuần 14 - 20/3 đã giảm còn 1.207 F0 trong tuần 21 - 27/3.

Dù luôn có những F0 mới mỗi ngày, nhưng số trường hợp tử vong do COVID-19 tại TP.HCM và Hà Nội lần lượt chỉ còn trung bình 1 trường hợp/ngày và 3 trường hợp/ngày (giảm một nửa so với tuần trước).

Như vậy, F0 mới giảm, F0 khỏi bệnh tăng và F0 tử vong giảm là cả ba con số thống kê đầy tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam. Có được điều này, rõ ràng có một phần rất lớn là nhờ vào chiến dịch tiêm phủ vắc-xin phòng COVID-19. Hiện tại, hơn 205 triệu liều vắc-xin đã được tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên.

