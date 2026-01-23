7 đại biểu đoàn Đảng bộ TPHCM trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV
Trong số 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, có 7 đại biểu thuộc đoàn Đảng bộ TPHCM (6 ủy viên chính thức và 1 ủy viên dự khuyết).
Theo Phan Anh - Lê Duy ([Tên nguồn])
Theo chương trình dự kiến, chiều nay (23/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng họp phiên bế mạc.
