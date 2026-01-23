Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
7 đại biểu đoàn Đảng bộ TPHCM trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

Sự kiện: Đại hội Đảng XIV

Trong số 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, có 7 đại biểu thuộc đoàn Đảng bộ TPHCM (6 ủy viên chính thức và 1 ủy viên dự khuyết).

23/01/2026 10:19 AM (GMT+7)
Cơ cấu Trung ương khóa XIV
Cơ cấu Trung ương khóa XIV
Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV có 200 ủy viên, trong đó khoảng một nửa là gương mặt mới, tuổi trung bình là 55, ủy viên chính thức trẻ nhất 46...
