6 sân bay tạm dừng tiếp nhận tàu bay

Sân bay Phù Cát (Gia Lai) tạm dừng tiếp nhận tàu bay từ 14h hôm nay đến 1h ngày mai. Sân bay Tuy Hòa (Đăk Lăk) dừng từ 15h hôm nay đến 20h cùng ngày.

Sân bay Chu Lai (Đà Nẵng) tạm dừng từ 19h hôm nay đến 3h ngày mai. Sân bay Pleiku tạm dừng từ 20h hôm nay đến 4h ngày mai; Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) dừng từ 19h ngày hôm nay đến 4h ngày mai.

Tại Lâm Đồng, sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) dừng tiếp nhận máy bay từ 19h hôm nay đến 0h ngày mai.

Trong thời gian này, các sân bay được dự báo có gió mạnh cấp 6-11, giật cấp 8-13 kèm mưa to, tầm nhìn giảm mạnh.

Các hãng hàng không trong nước đã thông báo hủy hàng loạt chuyến bay từ Hà Nội, TP HCM đi tới các sân bay trên trong hôm nay. Ngoài ra, nhiều chuyến bay phải điều chỉnh thời gian cất hạ cánh, sớm hoặc muộn hơn so với lịch trình.Title

Các sân bay được Cục Hàng không VN yêu cầu có biện pháp phòng chống bão. Ảnh: Phương Linh

Các hãng hàng không khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h hôm nay, tâm bão cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 330 km, sức gió mạnh nhất 166 km/h, cấp 14, giật cấp 17 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 30 km/h.

Đến 19h, tâm bão trên vùng ven biển Quảng Ngãi - Đăk Lăk, cường độ cấp 13-14, giật cấp 17, hướng di chuyển, tốc độ giảm nhẹ còn 25-30 km/h. Dự kiến bão đổ bộ Quảng Ngãi - Gia Lai khoảng 19h-20h hôm nay, cấp độ tối đa 12, sớm hơn khoảng 4 tiếng so với dự báo chiều qua do di chuyển nhanh.