7 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương tái dương tính SARS-CoV-2

Trước đó, tối 5/3, ông Lưu Văn Bản – Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ban hành thông báo khẩn về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng dịch trên địa bàn thị xã Kinh Môn. Ông Bản yêu cầu thị xã Kinh Môn rà soát, đánh giá nguy cơ về dịch bệnh, đặc biệt lưu ý đối với các địa bàn xã, phường có nhiều F0, F1 cần tiếp tục khoanh vùng, cách ly xóm, thôn, cụm dân cư. Thiết lập ngay đội “xử lý tình trạng khẩn cấp” về y tế do Chủ tịch UBND thị xã làm đội trưởng. Yêu cầu ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm ngay toàn bộ dân cư tại các xã phường: Hiệp An, Long Xuyên, Hiến Thành, An Phụ, Lê Ninh, Phạm Thái. Lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ thôn Kim Lôi (xã Bạch Đằng), khu dân cư Vũ Xá (phường Thất Hùng), khu dân cư số 5 (phường Phú Thứ), khu dân cư Thượng Chiểu (phường Tân Dân).