58 cán bộ bị khởi tố, bắt giam liên quan vụ Việt Á

Thứ Hai, ngày 30/05/2022 09:11 AM (GMT+7) Chia sẻ

Các cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam 58 người liên quan vụ Công ty Việt Á.

Chỉ trong hơn năm tháng (từ giữa tháng 12-2021 đến nay), cơ quan điều tra Bộ Công an, cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng và công an các địa phương đã khởi tố, bắt giam 58 người liên quan vụ Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).

Ngày 10-12-2021, Cơ quan CSĐT (C03) Bộ Công an mở đầu vụ án này bằng việc khám xét 16 địa điểm tại tám địa phương gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Dương, Bình Dương, Long An... Sau đó công an khởi tố Phan Quốc Việt, tổng giám đốc Công ty Việt Á và những người ở công ty này. Tiếp đến, nhiều cán bộ cấp vụ tại Bộ Y tế, Bộ KH&CN bị khởi tố do liên quan đến vụ việc này.

Tháng 3-2022, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng bắt tạm giam thượng tá Hồ Anh Sơn, phó giám đốc Viện Nghiên cứu y dược học quân sự và đại tá Nguyễn Văn Hiệu, trưởng Phòng Trang bị, vật tư Học viện Quân y.

Hôm 25-5, ông Nguyễn Huỳnh, phó trưởng Phòng Quản lý giá thuộc Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), tiếp tục bị bắt.

Ở các tỉnh, thành, ngày 27-5, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố ông Trịnh Quang Trí - giám đốc CDC tỉnh này cùng bốn thuộc cấp và một nhân viên kinh doanh của Công ty Việt Á tại Đắk Lắk và Tây Nguyên. Cùng ngày, Công an tỉnh Phú Thọ bắt tạm giam ông Trần Gia Phú, phó giám đốc Trung tâm xét nghiệm thuộc BV đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, nhiều cán bộ, lãnh đạo CDC các tỉnh, thành ở Nghệ An, Bình Dương, Nam Định, Thừa Thiên-Huế, Hà Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh… bị khởi tố, bắt giam do vi phạm về quy định đấu thầu, tham ô tài sản.

Đến thời điểm hiện tại, có bốn cán bộ thuộc Bộ Y tế và Bộ KH&CN, bảy người của Công ty Việt Á, hai lãnh đạo của Học viện Quân y, 33 lãnh đạo và nhân viên CDC của 11 tỉnh/thành và Sở Y tế, bảy cán bộ tại các bệnh viện và năm người tại một số công ty liên quan bị khởi tố, bắt giam.

Chưa kể, nhiều địa phương như Cà Mau, Khánh Hòa, Sơn La, Bạc Liêu cũng khởi tố hoặc chuyển hồ sơ cho công an thụ lý sau thanh tra.

Liên quan đến Việt Á, nhiều cán bộ đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật và đề nghị Bộ Chính trị, Ban bí thư kỷ luật (cảnh cáo tám người, khiển trách bảy người, đề nghị kỷ luật bốn người, khai trừ Đảng năm người). Trong đó có những lãnh đạo ở Học viện Quân y, Bộ KH&CN và Bộ Y tế.

